Как Украина боролась с пандемией во время Гетманата 1918 года - подборка документов

Фото: ЦГАПО

Опубликовали документы, посвященные борьбе Украины против испанского гриппа в 1918 году.

Документы опубликовал Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины.

Пандемия гриппа началась в последние месяцы Первой мировой войны. Она быстро забрала больше жертв, чем война.

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Испанский грипп затронул и Украинское государство, которым руководил гетман Павел Скоропадский. Центральной власти в Киеве сообщали о распространении пандемии в регионах, о закрытии школ и потребности денег.

Показали фотографии того, как люди боролись с испанским гриппом 1918 года. От болезни умерли примерно 90-100 млн человек. Это 2,7-5,3% населения Земли. 20% человечества заразились.