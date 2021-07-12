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вторник, 13 июля 2021 01:13

Как Украина боролась с пандемией во время Гетманата 1918 года - подборка документов
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Телеграмма об эпидемии в Сквирском уезде Киевской губернии. 28 сентября 1918 года
Фото: ЦГАПО
Письмо Киевской губернской земской управы в Министерство народного здоровья и попечительства Украинского государства с просьбой ассигновать денежную помощь из государственной казны для борьбы с эпидемией испанского гриппа на Киевщине. 30 сентября 1918 года
Письмо Киевской губернской земской управы в Министерство народного здоровья и попечительства Украинского государства с просьбой ассигновать денежную помощь из государственной казны для борьбы с эпидемией испанского гриппа на Киевщине. 30 сентября 1918 года
Циркуляр Министерства народного здоровья и попечительства Украинского государства о мерах против "испанской болезни". Не позднее 30 сентября 1918
Телеграмма уездного старосты о закрытии всех школ в Чигирине, в связи с эпидемией. 4 октября 1918

Опубликовали документы, посвященные борьбе Украины против испанского гриппа в 1918 году.

Документы опубликовал Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины.

Пандемия гриппа началась в последние месяцы Первой мировой войны. Она быстро забрала больше жертв, чем война.

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Испанский грипп затронул и Украинское государство, которым руководил гетман Павел Скоропадский. Центральной власти в Киеве сообщали о распространении пандемии в регионах, о закрытии школ и потребности денег.

Показали фотографии того, как люди боролись с испанским гриппом 1918 года. От болезни умерли примерно 90-100 млн человек. Это 2,7-5,3% населения Земли. 20% человечества заразились.

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