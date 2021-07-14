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среда, 14 июля 2021 18:34

Как создают 3D-модели исторических экспонатов
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Во Львове презентовали проект "Музей в 3D"
Фото: Игорь Шевчук
В рамках проекта разработали объемные модели экспонатов Львовского исторического музея
Модели можно просмотреть с помощью смартфона и специальных открыток
Открытки вскоре поступят в продажу в музеях
Модель печатной машинки в виде шара

Во Львовском историческом музее презентовали проект "Музей в 3D". Он посвящен воспроизведению в 3D-формате музейных экспонатов.

"3D-туры - это потребность сегодняшнего дня. Это необходимость. В перспективе это будет один из основных элементов продвижения той или иной институции. 3D-туры никогда не заменят общения как с экскурсоводом, так и с экспонатом. Но нам интересно посмотреть на себя под другим углом. Ты смотришь через объектив оператора, через глаз специалистов, осуществляющих моделирование", - директор Львовского исторического музея Роман Чмелик, сообщает Gazeta.ua.

Партнер ЛИМ компания "Скайрон" обработала 64 экспонатов. Создала их точные объемные копии.

"Если у нас будет достаточно наработок, мы будем предлагать исследователям такие 3D-знакомства. Это позволит уберечь памятник для которого нежелателен тактильный контакт", - сказал глава музея.

По результатам работы создали серию открыток с элементами дополненной реальности. Они позволяют с помощью приложения на смартфоне посмотреть музейный экспонат в 3D-формате.

"Когда мы приходим в музей, есть большое желание прикоснуться к тому, что мы видим. Но мы не можем себе этого позволить. Бывают случаи, когда по неосторожности уничтожаются артефакты. Большое количество памятников находится в закрытых фондах. Это могут быть ценности, которым необходимы специальные условия. Для этого мы разработали приложение, которое работает с открытками дополненной реальности. Сделали 3D-тур матерпорт камерой. С помощью софт-бокса делаем модели. Ставим на поворотный столик экспонат, настраиваем его и снимаем", - рассказал координатор "Скайрон" Андрей Гривняк.

Автор: Игорь Шевчук
  Так выглядят 3D-модели экспонатов через специальное приложение на смартфоне
Так выглядят 3D-модели экспонатов через специальное приложение на смартфоне

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На презентации показали 3D-принтер, который создает копию старинной чернильницы с помощью модели от "Скайрон".

В будущем львовские музеи начнут продавать 3D-открытки. Их цену не называют, но в Харькове аналогичные сувениры стоят 150 грн за комплект.

Компания Skeiron вместе с командой Львовского исторического музея оцифровывают музей "Каменица Корнякта". Интерьер музея отразят в 3D. Команда опубликовала видео с отделом музея "Каменица Корнякта". Он находится в памятнике архитектуры национального значения во Львове на площади Рынок, 6.

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14
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