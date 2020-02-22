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воскресенье, 23 февраля 2020 03:13

Как проходили гонки во Львове 1930 года - подборка фото
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Как во Львове проходили гонки
Фото: "Фотографії старого Львова"
Как во Львове проходили гонки
Как во Львове проходили гонки
Как во Львове проходили гонки
Как во Львове проходили гонки

Опубликовали фотографии международных гонок, которые состоялись во Львове в 1930 году.

Соревнования назывались Гран-при Львова, сообщают "Фотографии старого Львова".

Первые соревнования между автомобилями по специальной трассе состоялись в Монако в 1929 году. Властям Львова предлагали провести соревнования в 1927 году. В городе сначала отказались. Согласились устроить гонки в 1930 году.

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Соревнования проходили в районе улицы Витовского. Этап во Львове был частью международной серии Гран-при, предшественника Формулы-1.

В наше время традиции гонки Leopolis Grand Prix восстановили. В этом году соревнования пройдут 29-31 мая.

Показали фото евреев Украины начала XX в. Большинство из коллекции графика Соломона Юдовина. Собирали их в полевой экспедиции этнографа Шломо Раппопорта - известного как Семен Ан-ский.

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