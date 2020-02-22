Как проходили гонки во Львове 1930 года - подборка фото

Фото: "Фотографії старого Львова"

Опубликовали фотографии международных гонок, которые состоялись во Львове в 1930 году.

Соревнования назывались Гран-при Львова, сообщают "Фотографии старого Львова".

Первые соревнования между автомобилями по специальной трассе состоялись в Монако в 1929 году. Властям Львова предлагали провести соревнования в 1927 году. В городе сначала отказались. Согласились устроить гонки в 1930 году.

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Соревнования проходили в районе улицы Витовского. Этап во Львове был частью международной серии Гран-при, предшественника Формулы-1.

В наше время традиции гонки Leopolis Grand Prix восстановили. В этом году соревнования пройдут 29-31 мая.

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