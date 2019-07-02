Как популяризировали Львов в 1980-х - подборка фото

Фото: facebook.com/dniprobooks/

Как выглядел Львов в 1984-м, можно увидеть на фото с презентационного альбома издательства "Искусство". Его выдали для популяризация Львова среди туристов.

На снимках фонтаны, уютные скверы, цветы и счастливые дети. Есть фото, которые показывают природу вокруг города.

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Ценную коллекцию фотографий города Львова опубликовали в сети. Фото сделаны в 1910-1915-х. Они передают особый колорит и атмосферу европейского города. 22 июня 1915-го закончилась российская оккупация Львова. Начались преследования и репрессии против русских и симпатизирующие им. Доносы, аресты, репрессии распространялись против местного населения.