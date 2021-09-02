Как подписывали капитуляцию Японии во Второй мировой - подборка фото

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2 сентября 1945 года представители Японии подписали Акт о капитуляции во Второй мировой войне.

Gazeta.ua собрала подборку фотографий, связанных с этим событием.

Капитуляцию засвидетельствовал верховный главнокомандующий союзных армий генерал армии США Дуглас Макартур. Он подписал английский и японский тексты документов разными ручками. Возле него стояли генерал-лейтенант Джонатан Уэйнрайт, который капитулировал на Филиппинах, и генерал-лейтенант Артур Персиваль, который сдался в плен японским войскам в Сингапуре. Их освободили советские войска из лагеря для военнопленных в Маньчжурии. Макартур каждому подарил по ручке, которыми подписывал документ.

"Не могу простить генералу Макартуру, что, подписывая капитуляцию Японии, подвел к большому историческому столу двух своих побывавших в плену генералов. Влетит ему от Трумэна! - иронизировал в дневнике режиссер Александр Довженко. - Так поступить. Какой всемирный стыд! Пленных, вместо того чтобы разжаловать, запереть в концлагере и обработать так, чтобы знали до четвертого колена, как попадать в плен. Вместо того чтобы узнав путем серьезных исследований, не были ли они японскими шпионами, не помогали ли японскому фашизму, этих подозрительных пленных так сразу позвать к столу как победителей. Товарищи, что же это такое? Не понимаю. И не понимаю еще, почему это так взволновало меня? Почему мне стало завидно? И жаль. И радостно, что есть на свете гордые люди, все помыслы которых направлены на жизнь и доверие к человеку. Черт побери, какие хорошие вещи бывают в жизни!".

Акт о капитуляции подписали представители всех союзных стран, воевавших против Японии. От США подписал командующий Тихоокеанского флота США адмирал Честер Нимиц. Следующими подписывать документ пригласили представителей Китая. Таким образом хотели больше унизить Японию. Следующей была делегация Великобритании. После нее подписал представитель СССР - генерал-лейтенант Кузьма Деревянко.

"Как только генерал Макартур объявил о том, что сейчас Акт подпишет представитель СССР, на нас устремились взгляды всех присутствующих, фото и кинокамеры почти пятисот корреспондентов всех стран мира. Пытаясь казаться спокойным, я в сопровождении генерал-майора авиации Воронова и контр-адмирала Стеценко подошел к столу. Не торопясь сел, достал из кармана автоматическую ручку и поставил подпись под документом. Невольно вспомнился рассказ одного очевидца подписания представителями гитлеровской Германии Акта о безоговорочной капитуляции. Церемония ознаменовала собой завершение войны в Европе, а сейчас ставилась победная точка во Второй мировой войне. На землю пришел долгожданный мир", - вспоминал он.

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После Деревянко подписи поставили представители Австралии, Канады, Франции, Нидерландов и Новой Зеландии.

"Помолимся, чтобы на всей Земле наступил мир и Господь сохранил его навсегда", - заключил Макартур.

В 1945 году началась оккупация Японии силами союзников, которые проводили демократизацию страны. В 1951-м, после подписания мирного договора в Сан-Франциско, Япония стала равноправным членом мирового сообщества. В то же время Япония находилась в состоянии войны с СССР, хотя и без боевых действий. Ее закончили в 1956 году, а мирного договора так и не подписали. Сейчас Япония оспаривает принадлежность России южных Курильских островов.