Как кельты хоронили своих женщин - реконструкция

Автор: stadt-zuerich.ch Кельтская женщина прогуливается вместе с воином - рисунок

Ученые проанализировали остатки кельтской женщины эпохи раннего железного века найденной в Цюрихе в Швейцарии 2017 года. Им удалось воссоздать облик ее захоронения и установить жизненные привычки.

Женщина умерла около 200-го н.э. в возрасте до 40 лет и проживала в долине Лиммат, недалеко от современного Цюриха. Она почти не занималась физическим трудом и ела много сладкого. Вероятно принадлежала к знати. Интересен факт, что за 80 м. от ее захоронения еще в 1903-м нашли остатки знатного кельтского воина. При нем был длинный щит, копье и меч. Вероятно они знали друг друга, так как остатки датируются одним десятилетием, сообщает Live Science.

Женщину хоронили в изысканном шерстяном платье с дубленкой и платком в деревянном срубе. На ней было красивое ожерелье из янтарных бусин. Женщина также носила бронзовые браслеты и бронзовую цепочку с поясами на ногах. Несколько железных застежек держали ее одежду вместе.

Кельтские племена заселили Центральную и Западную Европу в III в. до н.э.

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Автор: stadt-zuerich.ch Реконструкция захоронения женщины сделанная в Цюрихе

Автор: stadt-zuerich.ch Ожерелье найденное в могильнике кельтской женщины

Древние кельты отсекали и бальзамировали головы своих врагов. По свидетельству древнегреческих и древнеримских историков, у кельтских племен существовал обычай обезглавливать своих врагов после битвы, вешать головы на шеи лошадей и отвозить их к себе в поселения. Там их выставляли на всеобщее обозрение. Чтобы сохранить головы, кельты держали их в масле хвойных деревьев, которое греки называли кедровым.