Как кельты хоронили своих женщин - реконструкция

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 900
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 1800
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2709
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 657
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 981
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5976
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5752
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1197
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3636
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 972
Фото
Все фото
10
24
14
12
14
Опубликовали неизвестные фото и письма украинского диссидента
Опубликовали неизвестные фото и письма украинского диссидента
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
Как выглядели жители Измаила в XIX в. - подборка фото
Как выглядели жители Измаила в XIX в. - подборка фото
Показали фото летнего замка австрийских императоров
Показали фото летнего замка австрийских императоров
Как жили финны до отделения от России - фото
Как жили финны до отделения от России - фото
Видео
Все видео
Раскопали городище времен Ярослава Мудрого
Раскопали городище времен Ярослава Мудрого
В карьере выкопали скелет с украшениями времен Киевской Руси
В карьере выкопали скелет с украшениями времен Киевской Руси
У киевского горсовета заменили государственный флаг
У киевского горсовета заменили государственный флаг
Одни женщины и дети - наткнулись на массовое захоронение жертв большевиков
Одни женщины и дети - наткнулись на массовое захоронение жертв большевиков
В море нашли корабль, которому 500 лет
В море нашли корабль, которому 500 лет
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5967
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1008
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2700
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1224
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 603
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2019
1 Просмотров: 1611
Лімбурзький сир
— Батьку, я у провінції Лімбург, — каже донька-десятикласниця телефоном. Що тобі привезти? Не сумніваюся ні секунди. ...
среда, 31 июля 2019 16:26

Как кельты хоронили своих женщин - реконструкция

  Комментировать

Автор: stadt-zuerich.ch
  Кельтская женщина прогуливается вместе с воином - рисунок
Кельтская женщина прогуливается вместе с воином - рисунок

Ученые проанализировали остатки кельтской женщины эпохи раннего железного века найденной в Цюрихе в Швейцарии 2017 года. Им удалось воссоздать облик ее захоронения и установить жизненные привычки.

Женщина умерла около 200-го н.э. в возрасте до 40 лет и проживала в долине Лиммат, недалеко от современного Цюриха. Она почти не занималась физическим трудом и ела много сладкого. Вероятно принадлежала к знати. Интересен факт, что за 80 м. от ее захоронения еще в 1903-м нашли остатки знатного кельтского воина. При нем был длинный щит, копье и меч. Вероятно они знали друг друга, так как остатки датируются одним десятилетием, сообщает Live Science.

Женщину хоронили в изысканном шерстяном платье с дубленкой и платком в деревянном срубе. На ней было красивое ожерелье из янтарных бусин. Женщина также носила бронзовые браслеты и бронзовую цепочку с поясами на ногах. Несколько железных застежек держали ее одежду вместе.

Кельтские племена заселили Центральную и Западную Европу в III в. до н.э.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как Астерикс - нашли останки военачальника, бежавшего от Цезаря в Англию

Автор: stadt-zuerich.ch
  Реконструкция захоронения женщины сделанная в Цюрихе
Реконструкция захоронения женщины сделанная в Цюрихе

Автор: stadt-zuerich.ch
  Ожерелье найденное в могильнике кельтской женщины
Ожерелье найденное в могильнике кельтской женщины

Древние кельты отсекали и бальзамировали головы своих врагов. По свидетельству древнегреческих и древнеримских историков, у кельтских племен существовал обычай обезглавливать своих врагов после битвы, вешать головы на шеи лошадей и отвозить их к себе в поселения. Там их выставляли на всеобщее обозрение. Чтобы сохранить головы, кельты держали их в масле хвойных деревьев, которое греки называли кедровым.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как кельты хоронили своих женщин - реконструкция». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка

Изменили порядок рассмотрения уголовных дел

Отправили экспедицию к "сибирскому морю"

Самое читаемое
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
24
 Просмотров: 59779
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии 12 Просмотров: 48170
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко 2 Просмотров: 44578
&quot;Что-то страшное приближается для плохих людей&quot; - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча
"Что-то страшное приближается для плохих людей" - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча 4 Просмотров: 21327
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил &quot;Лигу смеха&quot; со всей семьей
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил "Лигу смеха" со всей семьей
4
 Просмотров: 19278
История
В монастыре нашли эротическую поэму, написанную 700 лет назад
В монастыре нашли эротическую поэму, написанную 700 лет назад Просмотров: 1278
Опубликовали неизвестные фото и письма украинского диссидента
Опубликовали неизвестные фото и письма украинского диссидента
10
 Просмотров: 504
Создали мурал с Симоном Петлюрой
Создали мурал с Симоном Петлюрой Просмотров: 360
Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка
Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка
 Просмотров: 4437
Изменили порядок рассмотрения уголовных дел
Изменили порядок рассмотрения уголовных дел
 Просмотров: 324
Больше всего комментируют
26
Порошенко о школе ЗЕдепутатов: Можно превратить их только на подручных Чечетова
12
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии
7
Вместо парада 24 августа будет Шествие достоинства
4
Россия раздает недействительные паспорта
4
Порошенко с семьей уехал за границу - СМИ
Голосов: 4079
Голосование Кого хотите видеть следующим премьер-министром?
  • Айвараса Абромавичюса, экс-министра экономического развития и торговли
  • Александра Данилюка, секретаря СНБО
  • Андрея Коболева, главу НАК "Нафтогаз"
  • Алексея Кредисова, управляющего партнера компании Ernst & Young
  • Тимофея Милованова, почетного президента Киевской школы экономики
  • Владислава Рашкована, представителя Украины в МВФ
  • Ульяну Супрун, и.о. министра здравоохранения
  • Юлию Тимошенко, лидера "Батькивщины"
  • Наталью Яресько, экс-министра финансов
  • Кто все эти люди?
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua