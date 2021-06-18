Как изготавливали алкоголь в старину - подборка фото

Показали изготовление алкоголя в конце XIX в.
Иллюстрации опубликовали в журнале "Всемирная иллюстрация" за 1898 год, сообщают "Хроніки прекрасної епохи".
Изображения показывают изготовление спиртного в условиях алкогольной монополии.
Впервые алкогольная монополия появилась в шведских городах Фалун и Гьотеборг. Торговлей алкоголем занималась муниципальные власти. Доходы шли на благотворительность.
В казенных винных лавках обязательно продавали закуску. Доход от ее продажи мог забрать себе. Благодаря этой системе произошло меньше пьяниц. 1905 Швеция ввела алкогольную монополию на государственном уровне.
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С 1895 года алкогольную монополию начали внедрять в Российской империи. Она превратилась в инструмент наполнения бюджета. В 1913 году 26% доходов государственной казны формировалось за счет алкогольной монополии.
В начале XX в. летом среди киевлян было модно кататься на пароходах. Рейсы устраивали в другие города на Днепре. Общественные организации устраивали плавание на зафрахтованных судах в близлежащие местности. Делали это для сбора денег на благотворительность. Стоимость поездки отличалась в зависимости от пола и возраста пассажира.
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