Как изготавливали алкоголь в старину - подборка фото

Фото: "Хроніки Прекрасної Епохи"

Показали изготовление алкоголя в конце XIX в.

Иллюстрации опубликовали в журнале "Всемирная иллюстрация" за 1898 год, сообщают "Хроніки прекрасної епохи".

Изображения показывают изготовление спиртного в условиях алкогольной монополии.

Впервые алкогольная монополия появилась в шведских городах Фалун и Гьотеборг. Торговлей алкоголем занималась муниципальные власти. Доходы шли на благотворительность.

В казенных винных лавках обязательно продавали закуску. Доход от ее продажи мог забрать себе. Благодаря этой системе произошло меньше пьяниц. 1905 Швеция ввела алкогольную монополию на государственном уровне.

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С 1895 года алкогольную монополию начали внедрять в Российской империи. Она превратилась в инструмент наполнения бюджета. В 1913 году 26% доходов государственной казны формировалось за счет алкогольной монополии.

В начале XX в. летом среди киевлян было модно кататься на пароходах. Рейсы устраивали в другие города на Днепре. Общественные организации устраивали плавание на зафрахтованных судах в близлежащие местности. Делали это для сбора денег на благотворительность. Стоимость поездки отличалась в зависимости от пола и возраста пассажира.