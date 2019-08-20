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вторник, 20 августа 2019 23:13

Как император приехал в галицкий городок - подборка фото
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Карл І в селе Ожидов 9 декабря 1917
Фото: "Фотографії старого Львова"
Карл І в селе Ожидов 9 декабря 1917
Карл І в селе Ожидов 9 декабря 1917
Карл І в селе Ожидов 9 декабря 1917
Карл І в селе Ожидов 9 декабря 1917

В интернете опубликовали фото, на которых последний император Австро-Венгрии Карл І посещает Ожидов современного Бугского района Львовской обл.

На фото можно увидеть железнодорожный вокзал в Ожидове и самого императора со свитой, сообщают "Фотографии старого Львова".

Карл стал императором после смерти Франца Иосифа 21 ноября 1916.

Во времена его правлений Австро-Венгерская империя продолжала участвовать в Первой мировой войне. 19 января 1918 государство признало независимость Украинской Народной Республики и 27 января 1918 заключила вместе с другими членами Четвертного блока Брестский мир.

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16 октября 1918 Карл І обнародовал манифест, согласно которому Австрия провозглашалась федеративным государством, а ее народы получали право на государственность. 1 ноября 1918 во Львове объявили Украинское государство.

Карл I 11 ноября 1918 отрекся от власти в Австрии, а 13 ноября в Венгрии.

Gazeta.ua предлагает посмотреть фотографии, сделанные во время Первой мировой войны в Тартакове - теперь Сокальский район Львовской области.

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