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суббота, 21 сентября 2019 13:35

Как австрийцы хозяйничали в волынском селе - фото
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Селом Мильча на Волыни 1916-го завладели австрицы
Фото: europeana.eu
Селом Мильча на Волыни 1916-го завладели австрицы
Селом Мильча на Волыни 1916-го завладели австрицы
Селом Мильча на Волыни 1916-го завладели австрицы
Селом Мильча на Волыни 1916-го завладели австрицы

Старые фотографии села Мильча Дубенского района Ровенской хранятся в цифровом архиве раритетных изображений и мультимедиа. Их сделали во время Первой мировой войны австрийские солдаты.

В начале ХХ века село входило в Волынской губернии Российской империи. С началом войны, его захватили австрийские войска.

На фото можно разглядеть существующий местный храм Рождества Пресвятой Богородицы. Он возведен 1640-го на средства помещика Александра Яловицкого.

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Также на фото можно увидеть австрийский памятник 1916 года, который сохранился до наших дней.

Есть фото австрийских связистов, которые в те годы дислоцировались в деревне, и местные жители.

Gazeta.ua предлагает посмотреть фотографии, сделанные во время Первой мировой войны в Тартакове - теперь Сокальский район Львовской области.

В конце XIX в. городком владел Збигнев Лянцкоронский. На остатках замка Потоцких он свел дворец в стиле французского необарокко. Хотел, чтобы он был подобен Casino de Paris в Монако. Автором проекта был львовский архитектор Винсент Равский.

Автор: Татьяна Яцечко-Блаженко
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