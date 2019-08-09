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пятница, 09 августа 2019 10:05

Будто в казино: как российские солдаты расположились во дворце в Галиции - фото
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Татарков на Львовщине во время Первой мировой войны занимали российские войска
Фото: szukajwarchiwach.gov.pl
Татарков на Львовщине во время Первой мировой войны занимали российские войска
Татарков на Львовщине во время Первой мировой войны занимали российские войска
Татарков на Львовщине во время Первой мировой войны занимали российские войска
Татарков на Львовщине во время Первой мировой войны занимали российские войска

Gazeta.ua предлагает посмотреть фотографии, сделанные во время Первой мировой войны в Татаркове - теперь Сокальский район Львовской области.

В конце XIX в. городком владел Збигнев Лянцкоронский. На остатках замка Потоцких он свел дворец в стиле французского необарокко. Хотел, чтобы он был подобен Casino de Paris в Монако. Автором проекта был львовский архитектор Винсент Равский.

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Во время Первой мировой войны в здании находились российские военные, которых можно увидеть на фото. На других снимках вид самого дворца снаружи и его интерьеры с мебелью и текстилем. Есть кадры с местными жителями.

Сейчас дворец начали восстанавливать и организовывать экскурсии.

В Австрийском государственном архиве хранятся снимки города Галича - современная Ивано-Франковская область. Они сделаны во время Первой мировой войны.

Галич был столицей Галицко-Волынского государства в XII-XIII в. На месте нынешнего города существовал торгово-ремесленный посад.

Автор: Татьяна Яцечко-Блаженко
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