Будто в казино: как российские солдаты расположились во дворце в Галиции - фото

Фото: szukajwarchiwach.gov.pl

Gazeta.ua предлагает посмотреть фотографии, сделанные во время Первой мировой войны в Татаркове - теперь Сокальский район Львовской области.

В конце XIX в. городком владел Збигнев Лянцкоронский. На остатках замка Потоцких он свел дворец в стиле французского необарокко. Хотел, чтобы он был подобен Casino de Paris в Монако. Автором проекта был львовский архитектор Винсент Равский.

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Во время Первой мировой войны в здании находились российские военные, которых можно увидеть на фото. На других снимках вид самого дворца снаружи и его интерьеры с мебелью и текстилем. Есть кадры с местными жителями.

Сейчас дворец начали восстанавливать и организовывать экскурсии.

В Австрийском государственном архиве хранятся снимки города Галича - современная Ивано-Франковская область. Они сделаны во время Первой мировой войны. Галич был столицей Галицко-Волынского государства в XII-XIII в. На месте нынешнего города существовал торгово-ремесленный посад.