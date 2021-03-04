К власти пришел потомок короля Руси

Великий князь Литовский и правитель Руси стал королем Польши Иллюстрация: wikimedia

Великого князя Литовского Ягайло короновали на польский престол в Кракове под именем Владислав II 4 марта 1386 года. Стал основателем династии Ягеллонов.

Отцом Ягайло был великий князь литовский и властитель Руси Ольгерд Гедиминович, а матерью тверская княгиня Ульяна. Также он был правнуком короля Руси Юрия I Львовича - внука Даниила Галицкого.

Ягайло имел старших братьев, но получил великокняжеский престол по воле отца. Его соправителем стал дядя Кейстут. Старшие братья считали свои права на престол весомее, а решение отца неправильным, поэтому в государстве разгорелись сначала межусобицы, а затем гражданская война. Со смертью Кейстута борьбу против Ягайло начал сын соправителя - Витовт.

Понимая свое тяжелое положение, Ягайло пошел на союз с Польшей, который завершился заключением в 1385 году Кревской унии. Соглашение предусматривало включение литовско-русских земель в состав Польской короны и переход населения в католицизм и фактически стало предтечей будущей Люблинской Унии, по которой образуют Речь Посполитую.

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15 февраля 1386 года Ягайло крестился в Кракове по католическому обряду и принял имя Владислав, а через 3 суток женился на правительнице Польши Ядвиге Анжуйской, которая имела статус короля. После коронации Владислав II Ягайло начал окатоличивание Литвы, пообещав шляхте и церкви многочисленные привилегии. Сопротивление обычных людей приказал преодолевать уничтожением языческих храмов и идолов.

В 1387 году вместе с Ядвигой присоединил к Польскому королевству Галичину. Витовту же пообещали Волынскую землю, что его не устраивало. Он выступил против Ягайло в 1390-м, а борьба между родственниками завершилась заключением Островского соглашения. По нему Витовт получил Великое княжество литовское на правах наместника Ягайло. На самом же деле стал полноправным правителем государства. Позже Литовско-Русское государство передали Витовту по-жизненно, но после смерти князя оно должно была перейти к Ягайло или к его наследникам.

Взаимный компромисс между королем и князем позволил им окончательно разгромить Тевтонский орден и остановить его экспансию на восток.

Династия Ягеллонов правила Польшей, Литвой, Русью до 1596 года. Ее представители были королями Венгрии и Чехии.

Древний язык Руси выбрали единственным официальным языком Великого княжества Литовского 11 января 1345-го. Это был общий для украинцев и белорусов книжный язык. На нем вели все делопроизводство государства, однако разговорная имела значительные отличия. Распоряжение издал Великий князь Ольгерд Гедиминович. Свое правление прославил мирным присоединением большинства земель Киевской Руси к Литовскому государству. Также в 1362 году нанес сокрушительное поражение монголо-татарам в битве на реке Синие Воды, присоединив к государству Подолье. На занятых украинских землях Ольгерд посадил своих родственников, а в некоторых местах оставил русских князей из династии Рюриковичей.