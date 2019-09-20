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пятница, 20 сентября 2019 08:01

Jgbcfkb Ивано-Франковск XVII столетия
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Книга «Канцелярии крестовых походов» рассказывает о Станиславе (Ивано-Франковск) XVII столетия.
Фото: Оксана Княжик
Книга «Канцелярии крестовых походов» рассказывает о Станиславе (Ивано-Франковск) XVII столетия.
Книга «Канцелярии крестовых походов» рассказывает о Станиславе (Ивано-Франковск) XVII столетия.
Книга «Канцелярии крестовых походов» рассказывает о Станиславе (Ивано-Франковск) XVII столетия.
Книга «Канцелярии крестовых походов» рассказывает о Станиславе (Ивано-Франковск) XVII столетия.

Писатель Остап Украинец представил на Book Forum во Львове книгу "Канцелярии крестовых походов".

История рассказывает о Станиславе (Ивано-Франковск) XVII столетия. Действие романа происходит именно накануне глобальной перестройки крепости и ожидаемого нападения Османской империи на Европу.

Мотив книги в том, что крупные фигуры, которые в ней изображены масками персонажей карт таро выступают в роли совета, которий влияет на ход истории. Это как совет людей, которий меняет мир к лучшему.

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"Меня глубоко интересует военная кампания, которая проходила в 70-х 80-х годах XVII века против Османской империи, - говорит Остап Украинец. - Ее называли войной священной лиги, много где и много кто называл ее крестовым походом. Сама канцелярия заключается в том, что мы никогда не имеем достаточно исчерпывающего названия, на которое можно свалить ответственность за события, которые происходят. Фраза канцелярия крестовых походов не фигурирует в романе. Для меня это название - промежуточное удовольствие моего интереса независимо от того о ком этот рассказ или история. В книге есть три сюжетные линии, истории людей, которые так или иначе сходятся в одну именно с помощью невидимой руки организации, которая присутствует в городе. В моих глазах эта организация становится ответственной за все, что происходит и в личной жизни персонажей, которых я придумываю или не придумываю ".

Вскоре, 21 сентября, в свет выйдет новый роман Марии Матиос "Букова земля".В романе автор подняла ряд исторических тем, о которых до сих пор никто не писал.

Автор: Оксана Княжик
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20
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