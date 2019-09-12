Я написала правду о тех, кто изменил ход истории — Матиос о своем новом романе "Букова земля"

21 сентября в свет выйдет новый роман Марии Матиос "Букова земля"

Вскоре, 21 сентября, в свет выйдет новый роман Марии Матиос "Букова земля". В комментарии УНН ведущая украинская писательница рассказала об основных сюжетных линиях романа и его ключевых героях, а также дала несколько советов читателю, который возьмет в руки ее книгу.

В романе автор подняла ряд исторических тем, о которых до сих пор никто не писал.

"Скажем, я впервые разрабатываю тему депортации немцев из Буковины в 1940 году. А еще, я исследую приход немцев на Буковину в 1700-х годах.

Я исследую очень подробно события Первой мировой войны. Кстати, не только на Буковине. Исследую историю создания первого добровольческого батальона, который назывался "Гуцульский легион". О нем в литературе, художественный в частности, нет никаких исследований, кроме историков, и то частично.

Я не просто исследую, а я называю поименно, с подтверждением исторических архивных документов тех, кто стоял за Холокостом на Буковине. Это также неразработанная тема в литературе. Но даже и в истории, честно сказать. При чем, как буковинских историков, так и европейских", - рассказала она.

События романа охватывают широкую географию - от маленького хуторка Сирук до мировых столиц: Вены, Будапешта, Варшавы, Москвы - и заканчиваются 2014 годом - около Станицы Луганской. Но роман будет иметь продолжение, говорит Матиос.

"Очевидно, я его таки продолжу. Дело в том, что последние годы я занималась волонтерством. Я добровольно была неким волонтером-одиночкой, который не очень рассказывает о том, что он делает. Но я знаю, что если бы я бросила клич - у меня здесь был бы взвод, а может и батальон тех, кому я помогала. Тех, кто на правду обязан моим усилиям своей жизнью.

Некоторые из них меня называет второй мамой, и такое признание много значит и много стоит. И не рассказать о тех событиях, непосредственным свидетелем или участником которых я была, я не могу. Потому что есть очень много вещей, о которых люди, которые принимали участие в тех событиях, хотели бы рассказать. Но есть посттравматический синдром, стрессовый синдром, является внутренняя неуверенность - а кому это интересно? Но люди мне морально поручили говорить об этих вещах. Я и сделала такую попытку, и попробую еще", - отметила писательница.

Роман переполнен историческими фактами, собирать которые Матиос помогал историк, почетный консул Австрии в Черновцах Сергей Осачук.

"Именно ему я должна низко поклониться и сказать самые лучшие слова благодарности, которые только существуют в этом мире. Сергей Осачук был, прежде всего, моим переводчиком всех документов, которые мы находили в архивах, и которые я не в состоянии была осилить", - рассказала она.

Презентация книги состоится 21 сентября во Львове в рамках Форума издателей. Вместе с Матиос роман представят Сергей Осачук и издатель Иван Малкович.

"На презентации мы будем втроем. И я бы хотела дать будущему читателю несколько советов: прочитать и задуматься. Я никого никогда ничему не учу в своих книгах. Не переношу приговоры, на это есть суд истории. На все события и все действия людей. Я просто советую задуматься над тем, что мы, живые люди, делаем, как мы действуем. Ибо мертвые сраму не имут. Но они имеют возможность мстить живым. Иногда мертвые делают большую работу живых. Моя книга и об этом тоже..." - резюмировала Матиос.