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вторник, 22 июня 2021 15:11

Известно лишь о трех экземплярах. Нашли уникальную золотую монету

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Известно лишь о трех экземплярах. Нашли уникальную золотую монету
Искателю сокровищ удалось найти леопард и Нобль Эдуарда III с помощью металлодетектора Фото: British Museum

Кладоискатель нашел редкие золотые монеты середины XIV в. в городке Рифам, английского графства Норфолк. Их объявили сокровищем.

Представительница бюро находок Норфолка Хелен Гик объяснила, что монеты отчеканили во времена правления короля Эдуарда III (1327-1377). Именно он позволил казне изготавливать золотые монеты. И не только для Англии, но и для торговли с другими странами. До того подданные пользовалась в основном серебряными пенни, сообщает Daily Mail.

В 1344 году начали чеканить монету, которую называли флорином, леопардом или хелмом. Однако из-за слишком большого количества золота в обращении она не прижилась.

Считают, что люди не пользовались леопардом из-за того, что в те времена эквивалентом дневной зарплаты обычного рабочего служили один или два пенни. А в пересчете на современную валюту обнаруженные золотые монеты стоили бы где-то $16,6 тыс. Их владельцем был бы кто-то из высших слоев общества. Из-за этой непрактичности леопарды изымали из обращения уже через два месяца после изготовления первых партий и начали чеканить более дешевый нобль. Равнялся шести шиллингам и восьми пенни.

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Золотые монеты Эдуарда III считают крайне редкой находкой. В музеях страны экспонируются только 3 образца леопардов и немного больше ноблей. Кладоискателю удалось найти их одновременно - монеты лежали в 150 м друг от друга.

Найденный нобль отчеканили в 1351-1352 годах. Наличие недалеко от него леопарда объяснили тем, что в 1348-м в Англии началась эпидемия чумы. Вероятно, из-за массовой гибели людей его просто не успели изъять у собственника.

Ранее в Польше в коммуне Бискупец археологи нашли клад серебряных монет эпохи Каролингов.

Монеты нашли при проведении археологических раскопок в окрестностях Бискупца, на территории Варминско-Мазурского воеводства.

Первые две монеты обнаружили любители с помощью металлоискателей. О находке они сообщили местным властям. Раскопками занялись археологи из Острудского музея. Они нашли 118 серебряных динариев IX в. Монеты относятся к периоду Людовика Благочестивого. Он правил народом франков в 814-840 годах.

Ранее динарии Каролингов в Восточной Европе не находили. Ученые не могут объяснить, как такое сокровище появилось в Польше.

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