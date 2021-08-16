Израиль назвал польский закон антисемитским

Дуда подписал закон о возвращении собственности Фото: journalby.com

Президент Польши Анджей Дуда одобрил закон, который усложнит для евреев и представителей нееврейского населения возвращение собственности, потерянной во время и после Второй мировой войны.

Закон касается претензий на собственность, захваченную нацистской Германией, а затем отобранную и национализированную коммунистическим режимом Польши. Ограничивает право потомков жертв Холокоста и других лиц на возвращение имущества. Теперь они могут обжаловать изъятие собственности лишь в течение 30 лет с момента принятия такого решения. Неурегулированные претензии будут заблокированы, сообщает BBC.

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Закон нашел поддержку среди всех политических сил Польши. В правительстве опровергли, что он направлен конкретно против евреев, переживших Холокост. Заявляют, что положит конец периоду "правового хаоса", ведь в последние десятилетия реституция собственности в Польше глубоко погрязла в коррупции: права собственности покупаются и продаются, а жители квартир и домов внезапно оказываются на улице.

В правительстве также добавили, что еврейские претензии составляют лишь меньшинство от общего количества, большинство выдвигали сами поляки. Закон должен восстановить правовую определенность на рынке недвижимости и заблокировать ложные иски.

Израиль осудил решение и даже отозвал своего дипломатического представителя из Варшавы. Закон назвали антисемитским, а премьер-министр Израиля Нафтали Бенет назвал его позорным. Также в Израиле отметили, что получили поддержку США и в настоящее время ожидают обсуждения дальнейших действий с Вашингтоном.

В Польше в ответ заявили, что намерены сделать симметричные шаги и также отозвать своего посла.

В 2018 году США заявили, что разочарованы решением польского президента Анджея Дуды подписать скандальные изменения в закон об Институте национальной памяти, в котором также говорится и о запрете "идеологии бандеризма". Также возмущает то, что закон устанавливает запрет на заявления о причастности поляков к преступлениям Третьего рейха, что означает отрицание Холокоста.