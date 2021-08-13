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пятница, 13 августа 2021 17:09

США могут наложить санкции на Польшу из-за притеснений свободы СМИ

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США могут наложить санкции на Польшу из-за притеснений свободы СМИ
Редакция телеканала TVN / East News

США рассматривают возможность введения ряда санкций против Варшавы из-за принятия сеймом поправок к закону о СМИ.

США разочарованы и раздражены действиями Варшавы, связанными с законом, который должен подчинить властям популярный польский канал TVN, выпускающий критические материалы о власти. Также этот телеканал принадлежит американской корпорации Discovery. Таким образом, Америка защищает инвестиции и свободу слова в Польше. Об этом пишет RMF24.

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В американской власти много политиков, которые лично интересуются ситуацией в Польше. Госсекретарь Энтони Блинкен участвовал в процессе вступления Польши в НАТО. Он также говорил о польских корнях и опыте отчима во время Холокоста. Американцы воспринимают действия Варшавы не только на политическом, но и на личном уровне. Они разочарованы тем, в каком направлении идет Польша.

Есть три возможных сценария санкций. Во-первых, Польшу могут не пригласить на декабрьский саммит демократии, организованный президентом США Джо Байденом. Встреча пройдет в режиме онлайн и будет посвящена проблемам и возможностям, стоящим перед демократическими странами. Подготовка к саммиту уже идет. Эксперты обсуждают, как предотвращать приход авторитаризма, эффективно бороться с коррупцией и уважать права человека. Трудно представить, что Польша, которая, по мнению американцев, больше не соответствует некоторым демократическим критериям, будет участником этой дискуссии.

Вторые санкции, которые рассматривает Вашингтон, это блокировка продажи танков Abrams. Польша хотела купить 250 танков на почти $6 млрд. Это должна была быть самая крупная покупка в истории польской армии, о которой громко объявили вице-премьер и министр обороны страны. Американцы официально не подтвердили переговоры по этому поводу. Теперь их могут полностью заморозить.

Вашингтон также рассматривает самый острый вариант, если предыдущие не принесут желаемых результатов. Речь идет о персональных санкциях, наложенных на президента, премьера и главу правящей партии Польши. По неофициальной информации, американцы рассматривают возможность введения запрета на въезд этих политиков в США. Это будет означать, что польский президент Анджей Дуда не посетит Белый дом до конца срока своих полномочий.

Президент Дуда примет участие в саммите "Крымской платформы", который состоится в Киеве 23 августа. Об этом сообщили в офисе президента Польши.

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Дата
13
августа

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