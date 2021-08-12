Дуда приедет на саммит "Крымской платформы"

Президент Польши Анджей Дуда примет участие в саммите Крымской платформы, который состоится в Киеве 23 августа.

Об этом сообщили в Офисе президента Республики Польша.

"23-24 августа 2021 Дуда примет участие в саммите Крымской платформы и праздновании Дня Независимости Украины в Киеве", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали список тем, которые будут обсуждать на форуме "Крымской платформы"

11 августа еще один европейский партнер подтвердил участие в "Крымской платформе". Тогда общее количество участников мероприятия возросло до 38.

Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапаров сообщила, что Украина рассчитывает на участие в саммите около 40 стран.

Крымская платформа — дипломатическая инициатива Украины, в перспективе — международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова.

26 февраля 2021 года Владимир Зеленский подписал Указ "Об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя", которым постановил образовать Организационный комитет по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы. Согласно документу, МИД обеспечивает координацию участия Украины в деятельности Крымской платформы.

Председателем Организационного комитета по подготовке учредительного саммита Крымской платформы является министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ожидается, что Крымская платформа будет представлена в Парламентской ассамблее Совета Европы. Датой проведения учредительного саммита определено 23 августа 2021 года, по его итогам может быть принята декларация.