Изобретательница бюстгальтера сделала мужа миллионером

Первый бюстгальтер смастерили из носовых платков. Фото: точка

Американка Мэри Джейкобс изобрела бюстгальтер 3 сентября 1914 года. Образец она смастерила с помощью служанки из носовых платков и запатентовала свое изобретение через год.

Она отвергла идею корсета, который носили до этого и создала лифчик, состоящий из розовой ленты и двух шелковых носовых платков. Свое изобретение женщина продала за $ 1500 корсетной фирме Warner Corset Company, на которой работал ее муж. Компания за несколько лет заработала на массовом производстве бюстгальтеров 150 млн долларов.

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До 1920-х годов модными считались лифчики, которые делали грудь плоскими. В 30-х появились модели с чашечками. В пятидесятые годы наступила эпоха пышных форм и модели push-up (с вставными вкладками). Спустя десятилетие, благодаря образу анорексичной Твигги и феминисткам, бюстгальтер снова начал прижимать грудь.

В 1922 году Ида Розенталь открыла в Америке собственную компанию по производству бюстгальтеров, став уделять больше внимания форме, дизайну, размеру чаши и эластичности материалов. Первый пуш-ап с подушечками для дополнительного объема Wonderbra придумала еще в 1964 году Луиза Пуарье в рамках своей работы на канадских производителей белья Canadelle.

9 марта 1959 на ежегодной выставке детских игрушек в Нью-Йорке компания Mattel впервые представила куклу Барби. Блондинка имела яркий макияж, лак на ноготках и перламутровые серьги в ушах.