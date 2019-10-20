Изобретатель провел 6тысяч экспериментов

жизни Эдисон имел 1093 патента в США и еще около 3000 в разных странах мира. Фото: www.welt.de

Американский изобретатель Томас Эдисон 21 октября 1879 года закончил работу над лампочкой накаливания с угольной нитью. Это стало одним из величайших изобретений XIX века. Лампа непрерывно горела 40 часов, работала от постоянного напряжения 110 Вт.

Томас Альва Эдисон родился в штате Огайо в семье мигрантов из Голландии. В 16 лет начал работать телеграфистом и усовершенствовал телеграфную систему, а через четыре года создавал первые изобретения, за которые платили деньги. Эдисон изобрел фонограф - первое устройство звукозаписи и воспроизведения, усовершенствовал телефон и стал всемирно знаменитым. В обмен на право пользоваться всеми его изобретениями и патентами, спонсоры дали изобретателю кредит на более чем $300 000 тыс.

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Изобретатель построил собственную лабораторию и отказался от всех промышленных начинаний, чтобы полностью посвятить себя "изобретательскому бизнеса". Томас Эдисон загорелся идеей создать безопасную и долговечную лампочку. Чтобы усовершенствовать лампу накаливания Эдисон проводит более 6000 экспериментов с различными материалами - пытался найти нужный для нити накаливания. Тратит на это $40000.

В лаборатории ищет идеальную нить накаливания для лампы - экспериментирует с шелком, бумагой, картоном, ореховой скорлупой. Осенью кто-то из рабочих привез из поездки футляр японского пальмового веера. Обугленные волокна японского бамбука лучше подходили лампе как нити накаливания. Дополнительно из стеклянного цоколя лампы изобретатель полностью выкачал воздух - создал вакуум. Лампа непрерывно горела 40 часов.

К концу жизни Эдисон имел 1093 патента в США и еще около 3000 в разных странах мира. Умер 18 октября 1931 от осложнений сахарного диабета.

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