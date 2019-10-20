Изобретатель провел 6тысяч экспериментов

 
Ексклюзивы
1/5
"У нас не хит, а агит-парады: кто заплатил, того песни и крутят" - Эдуард Драч
"У нас не хит, а агит-парады: кто заплатил, того песни и крутят" - Эдуард Драч
Просмотров: 0
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 34290
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 909
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1719
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 2880
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2232
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2835
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3123
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1557
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4788
Фото
Все фото
7
5
6
4
7
Показали советские фото туристических мест Львовщины
Показали советские фото туристических мест Львовщины
Почерк НКВД: в саду обнаружили массовое захоронение людей
Почерк НКВД: в саду обнаружили массовое захоронение людей
Тот взгляд помню до сих пор: рассказали мистические украинские истории
Тот взгляд помню до сих пор: рассказали мистические украинские истории
Откопали античную колесницу со скелетами лошадей
Откопали античную колесницу со скелетами лошадей
Дукачи, бусы и черные платья: показали уникальную выставку свадебных нарядов
Дукачи, бусы и черные платья: показали уникальную выставку свадебных нарядов
Видео
Все видео
"Его борьба вдохновила тысячи патриотов" - презентовали видео о Бандере
"Его борьба вдохновила тысячи патриотов" - презентовали видео о Бандере
Стоит ли продолжать - показали, что делал институт нацпамяти 5 лет
Стоит ли продолжать - показали, что делал институт нацпамяти 5 лет
Хотели уничтожить, но передумали - советскую мозаику перенесли в музей
Хотели уничтожить, но передумали - советскую мозаику перенесли в музей
Показали кадры закарпатской свадьбы 1930-х годов
Показали кадры закарпатской свадьбы 1930-х годов
На допросах не сломался: поэт Драй-Хмара знал 19 языков
На допросах не сломался: поэт Драй-Хмара знал 19 языков
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4536
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7218
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1701
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 999
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 882
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
20 октября 2019
Просмотров: 477
Свої
– Як давно не була в радянській конторі, – кажу, й усі в черзі сміються. Ми в міграційній службі, щоб отримати нові паспорти. Вже ...
понедельник, 21 октября 2019 08:20

Изобретатель провел 6тысяч экспериментов

  Комментировать
Изобретатель провел 6тысяч экспериментов
жизни Эдисон имел 1093 патента в США и еще около 3000 в разных странах мира. Фото: www.welt.de

Американский изобретатель Томас Эдисон 21 октября 1879 года закончил работу над лампочкой накаливания с угольной нитью. Это стало одним из величайших изобретений XIX века. Лампа непрерывно горела 40 часов, работала от постоянного напряжения 110 Вт.

Томас Альва Эдисон родился в штате Огайо в семье мигрантов из Голландии. В 16 лет начал работать телеграфистом и усовершенствовал телеграфную систему, а через четыре года создавал первые изобретения, за которые платили деньги. Эдисон изобрел фонограф - первое устройство звукозаписи и воспроизведения, усовершенствовал телефон и стал всемирно знаменитым. В обмен на право пользоваться всеми его изобретениями и патентами, спонсоры дали изобретателю кредит на более чем $300 000 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тело шпионки передали в анатомический театр

Изобретатель построил собственную лабораторию и отказался от всех промышленных начинаний, чтобы полностью посвятить себя "изобретательскому бизнеса". Томас Эдисон загорелся идеей создать безопасную и долговечную лампочку. Чтобы усовершенствовать лампу накаливания Эдисон проводит более 6000 экспериментов с различными материалами - пытался найти нужный для нити накаливания. Тратит на это $40000.

В лаборатории ищет идеальную нить накаливания для лампы - экспериментирует с шелком, бумагой, картоном, ореховой скорлупой. Осенью кто-то из рабочих привез из поездки футляр японского пальмового веера. Обугленные волокна японского бамбука лучше подходили лампе как нити накаливания. Дополнительно из стеклянного цоколя лампы изобретатель полностью выкачал воздух - создал вакуум. Лампа непрерывно горела 40 часов.

К концу жизни Эдисон имел 1093 патента в США и еще около 3000 в разных странах мира. Умер 18 октября 1931 от осложнений сахарного диабета.

За шпионаж в пользу Германии 15 октября 1917 года расстреляли голландскую танцовщицу Мата Хари, настоящее имя которой Маргарета Гертруда Зелле.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Изобретатель провел 6тысяч экспериментов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
октября

Изобретатель провел 6тысяч экспериментов

Самое читаемое
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
5
 Просмотров: 30781
В Киеве погибла блогерша
В Киеве погибла блогерша
5
 Просмотров: 27886
Пропавшую 44-летнюю киевлянку нашли убитой
Пропавшую 44-летнюю киевлянку нашли убитой Просмотров: 26019
Фотограф показал неуловимые моменты жизни на мистических фотографиях
Фотограф показал неуловимые моменты жизни на мистических фотографиях
33
 Просмотров: 18387
Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам
Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам Просмотров: 18270
История
Уникальную находку с 30 мумиями нашли археологи
Уникальную находку с 30 мумиями нашли археологи
Нашли кладбище с трубами, подведенными к могилам
Нашли кладбище с трубами, подведенными к могилам Просмотров: 2530
Показали советские фото туристических мест Львовщины
Показали советские фото туристических мест Львовщины
7
 Просмотров: 10899
Пилот раздал премию беднякам Парижа
Пилот раздал премию беднякам Парижа
 Просмотров: 387
Историки установили имя человека на легендарной фотографии
Историки установили имя человека на легендарной фотографии 1 Просмотров: 4140
Больше всего комментируют
25
Богдан и Кучма согласовали формулу Штайнмайера еще в июле - СМИ
6
Появилось видео с Луценко в Лондоне
5
"Слуга народа" Бужанский хочет отменить закон о люстрации
2
"РФ ничего не будет за" Керченский кризис "- Бабин
2
Коломойский об Арахамие: "На воре шапка горит!"
Голосов: 5647
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua