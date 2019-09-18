Издали учебник для христиан

Сначала труд писался только для территории Украины, но впоследствии в дополненном виде попал на собор в Яссах где его перевел на греческий язык богослов Метелий Сиригос. В 1643-м его одобрил Константинопольский собор Фото: wikipedia

Катехизис "Православное исповедание веры" утвердили на церковном соборе в Киеве 18 сентября 1640-го. Составили его митрополит Петр Могила и богослов Исайя Козловский. Православная церковь пользовалась им в течение многих веков.

Произведение возникло в период усиления позиций православной церкви в Речи Посполитой после Брестской церковной унии 1596-го. Кроме борьбы с насильственным насаждением католицизма, перед православным духовенством появились и другие вызовы.

В 1629-м в Швейцарии на латыни опубликовали "Исповедание веры православной" Константинопольского патриарха Кирилла Лукариса. Он писал произведение под влиянием протестантизма и исказил православные догматы. Появление этой работы вызвало фурор в религиозных и политических кругах всей Европы.

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"Православное исповедание веры" Петра Могилы написано именно на волне отстаивания неприкосновенности православных догматов.

Книга составлена в форме четких вопросов и ответов и благоприятная для тогдашнего обучения. Структура содержит 3 богословские добродетели: веру, надежду, любовь. Среди них важное место занимает любовь, которую авторы рассматривают как основу Бога, мира и человека.

Произведение не имеет характера полемики-споров, популярных в те времена. Авторы рассказывают о различиях православных и католических догматов. Отвергают превосходство Папы Римского над христианским миром, происхождение Святого Духа "и от Сына", чистилище. Так же отвергают протестантское понимание свободы воли, добрых дел.

18 сентября 1640-го в Киеве начался православный церковный Собор. Его созвал митрополит Киевский Петр Могила. По его планам, Собор должен был устранить разногласия в деле церковных канонов и чинов украинского православия, вызывающие раздор среди духовенства. Собор проходил в кафедральной церкви святой Софии. На него приехали заместители луцкого, львовского, перемишльского и мстиславского епископов, архимандриты, игумены, священники и миряне.