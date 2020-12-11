Издали совместный учебник по истории для украинцев и белорусов

В Киево-Печерской типографии 12 декабря 1674-го издали первый краткий очерк истории Украины "Синопсис". К середине XIX в. использовался как учебник по истории в Украине и Беларуси.

Автор: 5.ua В «Синопсисе» автор систематизировал и коротко изложил различные события и исторические концепции

Книга начинает изложение от древних славян и достигает второй половины XVII века. Уделяет особое внимание периоду Руси. В приложении содержит перечень князей, гетманов и митрополитов.

Автор "Синопсиса" точно неизвестен. В основном приписывают архимандриту Иннокентию Гизелю или эконому Киево-Печерской лавры Пантелеймону Кохановскому. Выдал типограф Иван Армашенко.

В 1678 и 1680 годах "Синопсис" переиздали и добавили события XVII века.

В общем книгу переиздавали до 30 раз. Переводили на греческий, латинский и румынский языки.

Первый словарь украинского языка "Лексиконъ славенноросский и именъ тълкование" Памвы Беринды вышел 20 августа 1627-го. Этот словарь является достижением староукраинского книгоиздательства.