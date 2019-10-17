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четверг, 17 октября 2019 12:32

Из затонувшего корабля достали золотые украшения

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Археологи подняли золотые ювелирные украшения и другие древние предметы с корабля "Ментор". Судно принадлежало лорду Томасу Элгину и затонуло в Средиземном море в 1802-м.

Команда британца известна тем, что разграбила храм Парфенон и другие районы вокруг афинского акрополя, сообщает Greek Reporter.

Исследователям представили золотой перстень и серьги. Также подняли шахматные фигуры и оборудование для приготовления пищи.

Сам корабль вышел из афинского порта Пирей и направился к Мальте. Оттуда должен был плыть в Великобританию. 15 сентября 1802-го "Ментор" попал в сильный шторм и врезался в скалы у острова Китира. Все пассажиры и экипаж спаслись на судне "Аникитос". Лорд Элгин организовал спасение корабля, но удалось спасти только мрамор из Парфенона.

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Автор: greece.greekreporter.com
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Автор: greece.greekreporter.com
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Археологи нашли личные вещи короля Дании Иоганна на борту затонувшего в 1495-м флагманского военного корабля Gribshunden. Он сгорел в Балтийском море и является одним из наиболее сохранившихся кораблей конца XV ​​в. - эпохи Христофора Колумба и Васко да Гамы.

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