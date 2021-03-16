Из тюрьмы выпустили влиятельного мафиози

"Крестный отец" мафии Аль Капоне любил рыбачить. Фото сделано во Флориде в 1930-м. Фото: vintag.es

Американского мафиози Аль Капоне 17 марта 1930-го выпустили на свободу. Его арестовывали федеральная налоговая служба за неуплату налогов. Следователи не смогли доказать совершенные им преступления.

Альфонс Габриэль "Аль" Капоне - американский гангстер итальянского происхождения. В 26 лет начал свою преступную карьеру в Чикаго и стал боссом преступной организации. Под прикрытием мебельного бизнеса на самом деле занимался сутенерством, букмекерством, рэкетом, торговал наркотиками и нелегальным спиртным. Был известен своей жестокостью и убийствами. За глаза его называли "Лицо с шрамом" через порезы на лице.

Империя Капоне приносила ему в год $60 млн. Его банда насчитывала тысячи человек. На вооружении были автоматы, ручные гранаты, взрывные устройства. Впоследствии Капоне начал войну гангстеров, беспощадно уничтожал целые банды. Аль Капоне прикрывали полицейские и политики, которым он давал взятки.

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Засадить впервые в тюрьму Аль Капоне смогли только в 1929-м за неуплату налогов. За решеткой он провел 10 месяцев. Там вел раскованное жизни, принимал, кого хотел, пользовался телефоном.

Второй раз его посадили на 11 лет за неуплату налогов на сумму около $1 млн. За 8 лет освободили по состоянию здоровья. К тому времени у него была последняя стадия сифилиса.

21 января 1947-го в Капоне случился инсульт, его парализовало. А через 4 дня скончался от остановки сердца. Мужчину похоронили на кладбище Маунт Оливет, в южной части Чикаго между могилами его отца и брата. В марте 1950-го остатки всех 3 членов семьи перенесли на кладбище Маунт Кармел в Хилсайд, Иллинойс.

Конгресс США 17 января 1919-го запретил изготовление, продажу и перевозку алкоголя в стране. Так требовали религиозные организации. В народе запрет прозвали сухим законом.