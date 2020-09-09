Из Польши начали выселять украинцев

Украинцев начали насильственно переселять из Польши в УССР Фото: 4hvylia.com

Правительство УССР и польский Комитет национального освобождения подписали в Люблине "Соглашение о взаимном обмене населением" 9 сентября 1944 года. Началось массовое выселение этнических украинцев из Польши.

Соглашение фактически подтверждало границы между странами, сложившиеся в результате советских аннексий 1939 года. По нему украинцев Лемковщины, Надсянья, Холмищины, Подлящья, Бойковщины должны были переселить в УССР. С советской Украины в Польшу должны были переселить поляков и евреев, граждан Польши до 1939 года. При этом неоднократно подчеркивался принцип "добровольности".

Украинцы не хотели покидать своих домов и хозяйство, поэтому власть применяла по отношению к ним насилие и террор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Или ты переедешь, или тебя убьют" - как украинцев массово выселяли из Польши

Депортации продолжались до 1951 года в 3 этапа: с 1944 - 1946 год в УССР с етниних территорий принудительно переселили около 482 тыс. украинцев. Во время операции "Висла" 1947 года - около 150 тыс. А с 1948 - 1951 год - более 43 тыс.

Всего из украинских этнических земель депортировали около 700 тыс. украинцев.

17 сентября 1939 года в рамках подписанного с нацистской Германией тайного пакта Молотова-Риббентропа, а формально под предлогом защиты "единокровного" населения Западной Украины и Беларуси, советские войска оккупировали восточную часть Польши. Операция закончилась за неделю выходом на Западный Буг и Сян - Польша, как государство, в четвертый раз за свою историю перестала существовать.