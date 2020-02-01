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суббота, 01 февраля 2020 03:13

Из музея украли работы Далее

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Из музея украли работы Далее
Работы вынесли два человека. Фото: AUGUST HÅKANSSON

Из галереи в Стокгольме украли более 10 работ испанского художника Сальвадора Дали.

Выставка картин проходила в галерее Couleur. Из нее вынесли от 10 до 12 бронзовых скульптур и гравюр Дали, передает "Историческая правда".

"Преступники проникли в галерею в ночь на 30 января. Охрана обнаружила пропажу около четырех утра. Полиция ищет двух человек, которые выехали от галереи на автомобиле "Ауди". Подозреваемых пока не задержали", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что каждая из украденных работ стоит от 200 тыс. до 500 тыс. шведских крон. Это 19-47 тыс. евро.

Общая стоимость работ - 280-380 тыс. Евро.

В продаже появились два ювелирных изделия из тех, что похитили при ограблении музея в Дрездене, Германия.

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