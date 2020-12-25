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пятница, 25 декабря 2020 01:13

Из музея украли бивень мамонта и казацкие сабли
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Обокрали музей в Ровенской области
Фото: Национальная полиция
Обокрали музей в Ровенской области
Обокрали музей в Ровенской области

Неизвестные обокрали Млиновский краеведческий музей в Ровенской обл.

Работница музея обнаружила открытой входную дверь и поврежден замок, передает полиция Ровенской обл.

Преступники вынесли бивень мамонта, кольчугу, топор и сабли казачества, знак сельского старосты 1861 года, штык-нож, штык, 2 сабли, тисак, два пистолета "Наган" в нерабочем состоянии времен Брусиловского прорыва и Евангелие 1913 года.

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Продолжаются следственные действия. Оперативники разыскивают причастных к совершенному преступлению.

Находки возрастом 2 тыс. лет передала инспекция по охране памятников истории и культуры в Херсонской краеведческий музей. Артефакты обнаружили во время 3 спасательных экспедиций Института археологии Национальной академии наук Украины.

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