Из Москвы предлагали $3 тыс - героиня сериала "Чернобыль" не разрешила показывать ее историю

 
Ексклюзивы
1/5
"Супрун ушла - у Минздрава снова салоны "Порше" и "Лексус" - ученый
"Супрун ушла - у Минздрава снова салоны "Порше" и "Лексус" - ученый
2 Просмотров: 5211
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 5589
"Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным" - бывший доброволец
"Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным" - бывший доброволец
1 Просмотров: 855
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 351
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Просмотров: 2889
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 2079
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3078
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
6 Просмотров: 1818
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Просмотров: 459
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
1 Просмотров: 3213
Фото
Все фото
8
5
7
10
10
Уникальные документы о Голодоморе передали в музей
Уникальные документы о Голодоморе передали в музей
Показали фото исчезнувшего львовского дома
Показали фото исчезнувшего львовского дома
&quot;Ты мужикам читаешь, а они бздят тебе под нос&quot;
"Ты мужикам читаешь, а они бздят тебе под нос"
Бросали гранаты и овладевали огнеметы - будни украинского городка на фото времен Первой мировой
Бросали гранаты и овладевали огнеметы - будни украинского городка на фото времен Первой мировой
Пауки, черные кошки и ангелы - какими были рождественские ярмарки 90 лет назад
Пауки, черные кошки и ангелы - какими были рождественские ярмарки 90 лет назад
Видео
Все видео
Из Москвы предлагали $3 тыс - героиня сериала "Чернобыль" не разрешила показывать ее историю
Из Москвы предлагали $3 тыс - героиня сериала "Чернобыль" не разрешила показывать ее историю
Создали 3D модели кораблей, которые затонули у Хортицы
Создали 3D модели кораблей, которые затонули у Хортицы
Фотограф создал необычный проект к годовщине свержения коммунизма
Фотограф создал необычный проект к годовщине свержения коммунизма
В пещере нашли уникальные рисунки
В пещере нашли уникальные рисунки
Восстановили крыивку УПА
Восстановили крыивку УПА
Интервью
1/5
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 774
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3078
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3222
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1386
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1368
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 декабря 2019
1 Просмотров: 1044
Історія з продовженням
— Слухайте, там у вас чоловіка посадили на три роки. Вкрав у пенсіонерки телефон за 600 гривень, — дзвоню в Христинівський районний ...
четверг, 26 декабря 2019 14:14

Из Москвы предлагали $3 тыс - героиня сериала "Чернобыль" не разрешила показывать ее историю

  Комментировать
Из Москвы предлагали $3 тыс - героиня сериала &quot;Чернобыль&quot; не разрешила показывать ее историю
Образ Людмилы Игнатенко использовали в сериале "Чернобыль" без ее разрешения Фото: dtf.ru

Жена погибшего ликвидатора аварии на ЧАЭС, пожарного Василия Игнатенко Людмила не давала разрешения каналу HBO на использование ее образа в сериале "Чернобыль".

"Когда узнала, что фильм будет обо мне, было обидно и неприятно. Начались атаки на квартиру. Дошло до того, что журналисты ставили ногу в дверь и записывали интервью. Я считаю, что телекомпания поступила очень неправильно, что со мной не встретились. Звонок был из Москвы, так и так мы снимали фильм в Латвии в Киеве, но связатся с вами не могли, хотели вам заплатить $3 тыс. Я спросила: "Простите, за что?". Просто так, что вы есть. Говорю, что так просто не платят деньги и положила трубку. Думала, что это фейк", - рассказала Людмила в интервью BBC.

Женщина не восприняла звонок из России, с которой продолжается вооруженный конфликт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина окончательно закрыла Чернобыльскую АЭС

"Мне настолько было больно и эта ложь в фильме, что я стою в руках с туфлями. Да, Василия хоронили без обуви, но оно было рядом с ним. Много кадров несправедливые и неправильные. Показали, что Вася кричит, истерит - нет. У меня Вася был спокойным, терпеливым, уравновешенным, у него не было истерики", - говорит Людмила.

1 декабря во Лондоне состоялся международный фестиваль телевизионной продукции Rose d'Or "Золотая роза", где минисериал "Чернобыль" совместного производства американского кабельного канала HBO и британского Sky Atlantic получил сразу две престижные награды.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Из Москвы предлагали $3 тыс - героиня сериала "Чернобыль" не разрешила показывать ее историю». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
декабря

Разрушим старый порядок - власть обратилась к украинцам

Жителей сел приравняли к горожанам

Открыли новый химический элемент

Самое читаемое
Назвали самую модную обувь этой зимой
Назвали самую модную обувь этой зимой
9
 Просмотров: 11853
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
3
 Просмотров: 7533
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
 Просмотров: 5589
Чего нельзя дарить на Новый год - советы астролога
Чего нельзя дарить на Новый год - советы астролога
 Просмотров: 5301
&quot;Супрун ушла - у Минздрава снова салоны &quot;Порше&quot; и &quot;Лексус&quot; - ученый
"Супрун ушла - у Минздрава снова салоны "Порше" и "Лексус" - ученый
 2 Просмотров: 5202
История
Разрушим старый порядок - власть обратилась к украинцам
Разрушим старый порядок - власть обратилась к украинцам
 Просмотров: 522
Жителей сел приравняли к горожанам
Жителей сел приравняли к горожанам
 Просмотров: 378
Открыли новый химический элемент
Открыли новый химический элемент
 Просмотров: 774
Установили памятную доску на месте посольства УНР в Берлине
Установили памятную доску на месте посольства УНР в Берлине Просмотров: 81
Шевченко написал "Завещание" во время болезни
Шевченко написал "Завещание" во время болезни
 Просмотров: 1215
Больше всего комментируют
23
Украина открыла дело за пересечение границы российским поездом
6
"Взяток не брали, но результатов нету" - Зеленский увольняет двух глав ОГА
6
За языковой закон: депутат "Слуги народа" объяснил нападение России на Украину
5
Путин обвинил Польшу в развязывании Второй мировой войны
3
Судья КСУ Мельник подал в отставку
Голосов: 164
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua