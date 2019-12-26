Из Москвы предлагали $3 тыс - героиня сериала "Чернобыль" не разрешила показывать ее историю

Образ Людмилы Игнатенко использовали в сериале "Чернобыль" без ее разрешения Фото: dtf.ru

Жена погибшего ликвидатора аварии на ЧАЭС, пожарного Василия Игнатенко Людмила не давала разрешения каналу HBO на использование ее образа в сериале "Чернобыль".

"Когда узнала, что фильм будет обо мне, было обидно и неприятно. Начались атаки на квартиру. Дошло до того, что журналисты ставили ногу в дверь и записывали интервью. Я считаю, что телекомпания поступила очень неправильно, что со мной не встретились. Звонок был из Москвы, так и так мы снимали фильм в Латвии в Киеве, но связатся с вами не могли, хотели вам заплатить $3 тыс. Я спросила: "Простите, за что?". Просто так, что вы есть. Говорю, что так просто не платят деньги и положила трубку. Думала, что это фейк", - рассказала Людмила в интервью BBC.

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"Мне настолько было больно и эта ложь в фильме, что я стою в руках с туфлями. Да, Василия хоронили без обуви, но оно было рядом с ним. Много кадров несправедливые и неправильные. Показали, что Вася кричит, истерит - нет. У меня Вася был спокойным, терпеливым, уравновешенным, у него не было истерики", - говорит Людмила.

1 декабря во Лондоне состоялся международный фестиваль телевизионной продукции Rose d'Or "Золотая роза", где минисериал "Чернобыль" совместного производства американского кабельного канала HBO и британского Sky Atlantic получил сразу две престижные награды.