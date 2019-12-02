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понедельник, 02 декабря 2019 16:33

Выбрали лучший драматический сериал

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Выбрали лучший драматический сериал
Лучший драматический сериал. Фото: ukrinform.ua

1 декабря во Лондоне состоялся международный фестиваль телевизионной продукции Rose d'Or "Золотая роза", где минисериал "Чернобыль" совместного производства американского кабельного канала HBO и британского Sky Atlantic получил сразу две престижные награды. Об этом сообщили на сайте Укринформ.

"Драма HBO и Sky" Чернобыль "стала дважды лауреатом Rose D'Or Awards. Также сериал получил награду в категории" Лучший драматический сериал ", - говорится в сообщении.

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Международный фестиваль телевизионной продукции "Rose d'Or" основан в 1964 году. В нем принимают участие представители более 40 стран мира и отражает важнейшие тенденции и тренды современной телеиндустрии.

224 фильмы 1,6 млрд грн проинвестировало Государственное агентство Украины по вопросам кино за последние 5 лет. Поддержку из бюджета получили 92 продюсера.

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Дата
02
декабря

Состоялся первый киносеанс в Украине

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