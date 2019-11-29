Стало известно, сколько фильмов профинансировало Госкино за 5 лет

За эти пять лет мы не построили систему обязательств продюсеров касательно полученных денег - Владимир Бородянский. Фото: ukrinform.ua

224 фильмы 1,6 млрд грн проинвестировало Государственное агентство Украины по вопросам кино за последние 5 лет. Поддержку из бюджета получили 92 продюсера.

Об этом сообщил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук. Презентация результатов анализа эффективности государственной поддержки кинематографии состоялась в информационном агентстве "Укринформ" в Киеве.

В частности, на массовое кино государство выделило 1,103 млрд грн, на авторское - 171,3 млн грн, анимацию - 150,8 млн грн, не игровое кино - 115,6 млн грн, дебюты - 76,3 млн грн.

146 лент вышли в прокат в течение 5 лет. 29 - в процессе производства, 13 - ожидают премьеры. Еще 17 картин задерживаются с выходом более чем на 12 недель, а 19 - более чем на 36 недель.

"Это первый финансовый отчет за всю историю украинского кино, - говорит министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский. - Были о динамике увеличения количества денег и фильмов. Но никогда - таких, из которых можно сделать вывод об эффективности".

Кассовые сборы фильмов, созданных при поддержке Госкино, составляют 265,5 млн грн. Из них продюсеры вернули в бюджет 33,85 млн грн - 12,7%.

Прошлогодняя комедия "Безумная свадьба" стала единственным проектом за 5 лет, из которого в Госкино вернули больше, чем было выделено - 113%. Из ленты "Я, ты, он, она" - 75%. Из других фильмов вернули менее 35%, а в основном - до 10%.

Пять картин с наибольшим количеством зрителей в прокате: "Я, ты, он, она", "Безумная свадьба", "Украденная принцесса", "Киборги" и "Секс и ничего личного".

"За эти пять лет мы не построили систему обязательств продюсеров касательно полученных денег, - продолжает Бородянский. - Нет обязательств по количеству зрителей, фестивалей или наград, возвращенных средств. Есть только одно - чтобы фильм вышел. И даже это часто нарушается".

Госкино создаст единую базу данных о проектах, уточнит перечень категорий и определит критерии успешности в каждой, введет рейтингование продюсеров. При защите проекта обязательным будет предоставление маркетингового плана продвижения.

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Кабинет министров объявил повторный конкурс на должность главы Госкино. Это произошло после того, как из конкурса выбыла единственная претендентка - генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич. По результатам собеседования такое решение приняла комиссия Национального агентства по вопросам госслужбы.