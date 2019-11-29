На голову Госкино объявили повторный конкурс

Кабинет министров объявил повторный конкурс на должность председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Об этом заявил министр культуры Владимир Бородянский, передает Укринформ.

"Позавчера решением Кабинета министров объявлен новый конкурс", - сказал он.

Его первый заместитель Анатолий Максимчук отметил, в случае обжалования результатов предыдущего конкурса, по которому не прошла генпродюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синкевич, государство учтет решение суда.

"Если будет судебное решение, что были какие-то нарушения, то соответственно, надо будет восстановить права этого человека, и от того, каким будет решение суда, будет зависеть то, как государство должно на это реагировать. Мы не можем предсказать, что именно будет написано в решении суда ", - сказал он.

21 ноября стало известно, что Юлия Синькевич не прошла конкурс на должность главы Госкино. Синькевич по результатам нескольких этапов конкурсного отбора осталась единственной кандидатом на эту должность, однако на собеседования она показалась комиссии не слишком компетентной.