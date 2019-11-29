Общественному вещателю увеличили бюджет на 70%: что это значит

Общественному вещателю увеличили финансирование. Фото: static.ukrinform.com

Бюджет Общественного вещателя увеличен на 70%, поэтому денег хватит на производство и закупку качественного продукта.

"На сегодня бюджет Общественного вещателя увеличен на 70%, и он составляет 1 миллиард 700 миллионов. То есть, в Общественного вещателя есть деньги на то, чтобы покупать. Это первое. И он будет покупать. Во-вторых, в общественого вещателя есть деньги на то, чтобы производить", - заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

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Ранее министр неоднократно подчеркивал, что Общественный вещатель обязан 50% бюджета, который получает, тратить на создание общественно важного контента.

Министерство культуры, молодежи и спорта работает над запуском информационного развлекательного канала для временно оккупированной территории.