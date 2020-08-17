Из Крыма начали выселять людей

СССР переселил из Крыма в отдаленные районы более 61 тыс. этнических немцев и лиц, связанных с ними Фото: eadaily.com

Депортацию этнических немцев из Крыма в Орджоникидзевский - теперь Ставропольский край, начали 18 августа 1941 года.

Их зачислили к представителям "неблагонадежных народов". Депортации проводили по приказу главы Государственного комитета обороны СССР Иосифа Сталина.

Операция продолжалась с 15-22 августа. В докладной записке наркома внутренних дел Крымской АССР Григория Каранадзе отмечалось, что всего немцев и лиц, связанных с ними "эвакуировали" 59,7 тыс. человек. Их погрузили в 1299 вагонов, а сопровождение осуществляли начальники эшелонов. Отмечалось, что в некоторых районах эвакуации подлежали целые деревни и колхозы, поэтому для ухода за скотом и имуществом привлекали колхозников других национальностей. Среди немцев тогда распространялись панические слухи.

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Депортации продолжались и в следующем месяце. В течение августа-сентября 1941 года в Орджоникидзевский край "переселили" 61 тыс. человек. Оттуда - в Казахстан и Сибирь.

После восстановления контроля над Крымом, в Омскую область выслали еще 2,3 тыс. немцев.

Государственный комитет обороны СССР принял секретное постановление о депортации турок-месхетинцев, курдов и амшенцев из Грузинской ССР в Центральную Азию 31 июля 1944 года. Было переселено около 115 тыс. человек. Перед тем письмо к Сталину с обоснованием необходимости такой акции написал Лаврентий Берия.