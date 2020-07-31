С Кавказа начали выселять турок и курдов

Руины старого месхетинского поселения на юге Грузии Фото: wikimedia

Государственный комитет обороны СССР принял секретное постановление о депортации турок-месхетинцев, курдов и амшенцев из Грузинской ССР в Центральную Азию 31 июля 1944 года. Было переселено около 115 тыс. человек.

Перед тем письмо к Сталину с обоснованием необходимости такой акции написал Лаврентий Берия. Он отметил, что значительная часть этого населения имеет родственные связи с жителями приграничных районов Турции, стремится мигрировать, занимается контрабандой, бандитизмом и работает на турецкую разведку. В самом постановлении будущая акция оправдывалась желанием "защитить государственную границу Грузии и СССР".

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Операцию начали в ноябре того же года. Ее проводили 4 тыс. оперативных сотрудников НКВД за 3 суток. На собрание людям давали 2 часа, позволяли взять 1 т. груза на семью.

Депортированных, значительная часть которых погибла по дороге от болезней и голода, расселили в разных областях Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Им предоставили статус спецпоселенцев - людей, которые не имели права менять место жительства.

Ограничения с них сняли только в 1956 году, но на родину вернулось меньшинство. В обжитых депортированными регионах часто возникали крупные межэтнические конфликты.

4 июня 1941 года в СССР на восток выселили 60 тыс. эстонцев и 35 тыс. латышей и литовцев за сбор колосков в поле. Депортации народов власть объясняла "неблагонадежностью", превентивными мерами, участием в бандформированиях, принадлежностью к институтам старого строя. В этом обвиняли жителей стран Балтии, Западной Украины, Белоруссии и Молдовы.