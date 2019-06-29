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суббота, 29 июня 2019 23:13

Историки взялись разобраться со значением Полтавской битвы

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Историки взялись разобраться со значением Полтавской битвы
Россия искусственно создала миф Полтавской битвы. Фото: "Полтава 365"

Историки развенчали миф о триумфе российского оружия на поле Полтавской битвы.

Он был сформирован царскими пропагандисты гораздо позже после самой битвы и искусственно популяризируется пропагандой. Об этом говорили ученые на круглом столе "Редут империи. Полтавская битва 1709 года как место памяти: история, миф, роль в насаждении идеологемы русского мира в Украине", инициированного Украинским институтом национальной памяти

"Тогда по Полтаве никто, ни в России, ни в Европе не считал, что дело Северной войны решено, что это какое-то эпохальное событие. Когда мы посмотрим на праздничный календарь военных событий Петра, то мы там не найдем Полтавской битвы. Это уже Феофан Прокопович, который создал интеллектуальное основание преобразования Московии в Российскую империю, начал раскручивать Полтаву в информационном плане как переломный момент российской и европейской истории", - отметил историк Виктор Брехуненко.

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"В начале ХХ века Россия оказалась в ужасной ситуации. Это и экономический кризис, опустивший уровень жизни до самого низкого в Европе. И русско-японская война, которая для России завершилась крахом. И первая революция, и столыпинская реформа, которые так же вызвала массовое недовольство и угрожали массовыми бунтами. Нужна была срочная национальная идея, которая стала бы консолидирующим фактором. И тогда российские идеологи вспоминают о Полтавской битве, предлагая отметить ее 200-летие с большим воодушевлением. Никого тогда не интересовало, что и как там правде происходило. Нужен был повод для празднования - и его успешно использовали", - рассказала исследовательница Ольга Ковалевская.

Частично миф продолжает работать до сих пор. В экспозиции историко-культурного заповедника "Поле Полтавской битвы" много медалей по случаю победы русских в Полтавской битве, портретов Петра I включая его скульптуру перед центральным входом в музей. Предложили перенести акценты на участие Украины в Северной войне 1700-1721 годов и ее роль в общеевропейских процессах того времени. Работа в этом направлении уже идет.

Видеоролик о гетмане Иване Мазепе создал Украинский институт национальной памяти совместно с продакшн Bober studio.

Создали его до 310-летия Полтавской битвы и 380-летию со дня рождения Ивана Мазепы.

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