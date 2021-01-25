Историки развенчали мифы о русской Одессе

Своим рескриптом императрица Екатерина II приказала только расстраивать давно существующий город Иллюстрация: uinp.gov.ua

В УИНП представили третий ролик проекта "Украинский Юг". В нем рассказывают о ранней истории Одессы.

"Несмотря на то, что пол Одессы знает местные достопримечательности, имеющие возраст значительно старше "Екатерининской" версии основания города - есть еще много таких, кто сомневается. Верят мол, пришла российская императрица Екатерина II на место, где чистое поле соединяется с Черным морем, топнула сапожком и приказала "быть здесь городу!" и россияне построили Одессу.

Впрочем, как же быть с Хаджибеевским замком, который штурмовали украинские казаки? Как быть с казацкими хуторами и селами, являвшиемися тогда пригородом Хаджибея? Как в конце-концов быть с существующим портом, о чем писала в своем рескрипте уже упомянутая Екатерина II?", - отметил во вступлении к ролику начальник Южного межрегионального отдела УИНП Сергей Гуцалюк.

Консультантами выступили доцент кафедры истории Украины ОНУ им. Ильи Мечникова Владимир Полторак, начальник южного межрегионального отдела УИНП Сергей Гуцалюк, профессор кафедры истории Украины ОНУ им. Ильи Мечникова Тарас Гончарук.

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Украинский институт национальной памяти представил краеведческий проект под названием "Украинский Юг". Он ставит целью разрушение российских имперских мифов об истории Северного Причерноморья. Всего планируют выпустить 5 видеолекций. В 1-й рассказывали об истории Аккермана - сейчас Белгород-Днестровский. Во 2-й об истории переселения мазепинских казаков на Одесчину.