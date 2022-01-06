Историки раскрыли тайну находки из Софии Киевской

Находка оказалась элементом иконы. Фото: facebook.com/tymur.bobrovskyy

facebook.com/tymur.bobrovskyyЗолотое украшение, которое было обнаружено на территории Софии Киевской, оказалось фрагментом иконы XI в.

Археолог заповедника Тимур Бобровский написал об этом в Facebook.

"Софийская находка является накладной деталью большой золотоэмалевой иконы, изготовленной около XI в. в мастерской, работавшей при дворе византийского императора в Константинополе", - написал археолог.

Таких икон в мире сохранилось единицы. Среди них икона святого архангела Михаила в сокровищнице венецианского собора Сан-Марко в Италии.

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"Обратите внимание на нимб архангела, он состоит из нескольких совмещенных накладок, украшенных перегородчатыми эмалями. Именно такую ​​накладку от нимба теперь имеем и мы в Киеве", - указал ученый.

В Национальном заповеднике "София Киевская" обнаружили древний алтарь. Также археологам удалось обнаружить монеты возрастом 500-700 лет и фрески с животными. Монеты принадлежат княжеским временам. На фреске ученые обнаружили изображение льва или пантеры. Фреска была написана в конце XI в.