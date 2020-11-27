Историк рассказал о влиянии геноцида на психологию народа

 
Ексклюзивы
1/5
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 153
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 207
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1683
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 774
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 810
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2574
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 729
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1773
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6741
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 414
Фото
Все фото
6
4
8
17
7
В центре города сорвали плитку, чтобы найти стены древней крепости
В центре города сорвали плитку, чтобы найти стены древней крепости
&quot;Сидела с младшим Иваном на руках. Склонилась над ним и умерла&quot; - свидетель голода
"Сидела с младшим Иваном на руках. Склонилась над ним и умерла" - свидетель голода
Представили Audi бизнес-класса
Представили Audi бизнес-класса
Верительные знаки князей и печати гетманов - открыли выставку, которая доказывает право украинцев на большой герб
Верительные знаки князей и печати гетманов - открыли выставку, которая доказывает право украинцев на большой герб
Открыли музей уникальной семьи предпринимателей
Открыли музей уникальной семьи предпринимателей
Видео
Все видео
Вдохновлялся блюзом и наркотиками - за что фанаты любили Джимми Хендрикса
Вдохновлялся блюзом и наркотиками - за что фанаты любили Джимми Хендрикса
Показали, как почтить жертв Голодомора дома
Показали, как почтить жертв Голодомора дома
Изображают древних древних богов - откопали античные маски
Изображают древних древних богов - откопали античные маски
Украинский режиссер смог обмануть Сталина
Украинский режиссер смог обмануть Сталина
Если бы не было Майдана, у нас тут была бы брежневская эпоха. Сегодня отмечают День достоинства и свободы
Если бы не было Майдана, у нас тут была бы брежневская эпоха. Сегодня отмечают День достоинства и свободы
Интервью
1/5
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1071
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 612
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 135
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 396
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 135
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
27 ноября 2020
Просмотров: 99
Культурна доба
Ті з вас, хто був у "Мистецькому арсеналі" в Києві, можливо, звернули увагу на його історію. Він збудований у XVIII столітті як гарматний двір. А до ...
суббота, 28 ноября 2020 01:13

Историк рассказал о влиянии геноцида на психологию народа

  Комментировать

Автор: Валерий Шмаков
  "Не хватает работ по истории Голодомора, написанных социологами, социальными психологами, антропологами или специалистами других общественных дисциплин", - Андрей Козицкий
"Не хватает работ по истории Голодомора, написанных социологами, социальными психологами, антропологами или специалистами других общественных дисциплин", - Андрей Козицкий

Украинские исследователи во времена независимости смогли начать изучение влияния Голодомора на психологию украинцев.

"Не хватает работ по истории Голодомора, написанных социологами, социальными психологами, антропологами или специалистами других общественных дисциплин. Но то же когда-то было с Холокостом. Кажется, его всесторонне исследовали всегда. Это не так. С 1945 по 1989 годы написали столько же работ по его истории, что и за 1990-2000 годы. Интерес начал расти в 1960-е. Стал трендом в конце 1970-х. А в 1990-е - мощной научной индустрией. Украинские студии над Голодомором повторяют ту же траекторию", - рассказал историк Андрей Козицкий.

Изучение последствий геноцида осложняет то, что на трагический опыт этого периода у украинцев наложилось влияние советских репрессий, Второй мировой войны и восстановления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Сидела с младшим Иваном на руках. Склонилась над ним и умерла" - свидетель голода

"Это многослойная травма. Профессионально подает последствия геноцида Олеся Стасюк в работах о деформации традиционной украинской культуры в результате Голодомора. Еще отмечу исследования Виталия Огиенко о психологические изменения украинцев во второй половине ХХ века", - подытожил специалист.

Полное интервью с Андреем Козицким читайте в журнале "Країна" от 26 ноября.

Признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом является утверждением исторической справедливости не только в национальном, но и в мировом масштабе. В Украине Голодомор признали геноцидом 2006 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Историк рассказал о влиянии геноцида на психологию народа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму&quot; - ветеран
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
 5 Просмотров: 28152
Вверх ногами: сетью распространяется флешмоб стюардесс
Вверх ногами: сетью распространяется флешмоб стюардесс Просмотров: 23940
В платье без нижнего белья: Екатерина Кухар засветила грудь в пикантном декольте
В платье без нижнего белья: Екатерина Кухар засветила грудь в пикантном декольте
5
 Просмотров: 14393
Обнаженная итальянка вызвала ажиотаж эротическими снимками
Обнаженная итальянка вызвала ажиотаж эротическими снимками
10
 Просмотров: 13527
30-летняя мать разбилась с тремя сыновьями: показали видео с места трагедии
30-летняя мать разбилась с тремя сыновьями: показали видео с места трагедии
5
 Просмотров: 11556
История
В центре города сорвали плитку, чтобы найти стены древней крепости
В центре города сорвали плитку, чтобы найти стены древней крепости
6
 Просмотров: 459
60 человек расстреляли в поле
60 человек расстреляли в поле
 Просмотров: 1566
Вышел первый номер журнала на украинском языке
Вышел первый номер журнала на украинском языке
 Просмотров: 99
Наркобарон приказал сбить пассажирский самолет
Наркобарон приказал сбить пассажирский самолет
 Просмотров: 1638
В Беларуси началось вооруженное восстание
В Беларуси началось вооруженное восстание
 Просмотров: 3060
Больше всего комментируют
5
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
4
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4
Телеканал "Наш" опозорился в прямом эфире
3
Тимошенко - 60. Как за более 20 лет в политике менялся ее облик
3
"Боря-Могильник похоронит вас всех": мэр Днепра Филатов пригрозил Коломойскому и его соратникам
Голосов: 37
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть