Историк рассказал о влиянии геноцида на психологию народа

Автор: Валерий Шмаков "Не хватает работ по истории Голодомора, написанных социологами, социальными психологами, антропологами или специалистами других общественных дисциплин", - Андрей Козицкий

Украинские исследователи во времена независимости смогли начать изучение влияния Голодомора на психологию украинцев.

"Не хватает работ по истории Голодомора, написанных социологами, социальными психологами, антропологами или специалистами других общественных дисциплин. Но то же когда-то было с Холокостом. Кажется, его всесторонне исследовали всегда. Это не так. С 1945 по 1989 годы написали столько же работ по его истории, что и за 1990-2000 годы. Интерес начал расти в 1960-е. Стал трендом в конце 1970-х. А в 1990-е - мощной научной индустрией. Украинские студии над Голодомором повторяют ту же траекторию", - рассказал историк Андрей Козицкий.

Изучение последствий геноцида осложняет то, что на трагический опыт этого периода у украинцев наложилось влияние советских репрессий, Второй мировой войны и восстановления.

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"Это многослойная травма. Профессионально подает последствия геноцида Олеся Стасюк в работах о деформации традиционной украинской культуры в результате Голодомора. Еще отмечу исследования Виталия Огиенко о психологические изменения украинцев во второй половине ХХ века", - подытожил специалист.

Полное интервью с Андреем Козицким читайте в журнале "Країна" от 26 ноября.

Признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом является утверждением исторической справедливости не только в национальном, но и в мировом масштабе. В Украине Голодомор признали геноцидом 2006 года.