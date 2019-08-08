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четверг, 08 августа 2019 13:09

Исследователи наткнулись на банкетный зал вождя викингов

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Автор: archaeologyorkney.com
  На острове неподалеку Шотландии нашли здание эпохи викингов
На острове неподалеку Шотландии нашли здание эпохи викингов

Археологи нашли руины здания эпохи викингов на острове Раузи в Шотландии.

Исследователи датируют его X-XII вв. Предполагают, что это был банкетный зал местного вождя Сигурда. Он упоминается в средневековой "Саге об оркнейцах", сообщает Journalist.

"Сигурда провозгласили конунгом. Большинство присягнули ему и стали его людьми. Множество оркнейцев и жителей Хьяльтланда примкнули к нему. Они снарядили корабли и собрались плыть на восток. Когда они подплыли к Норвегии, они отправились на восток вдоль берега и плыли очень быстро.

Они нагрянули в Тунсберг, когда их никто не ждал. Там был тогда Йон, сын сестры конунга Сверрира. Они убили Иона и Хельги Малину, ранее носившего знамя Сверрира. Много погибло тогда. Затем они созвали тинг, и на нем Сигурд был провозглашен конунгом . А его людей называли островитянами", - говорится в Саге.

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10 древних захоронений обнаружили археологи возле средневековой церкви на острове Сицилия вблизи Италии. Предполагают, что останки принадлежат потомкам викингов.

Могилам около 800 лет. Они располагаются в церкви Сан-Мишель дель Гольфо вблизи Палермо. Захоронение могло быть сделано норманнами - скандинавскими мореплавателями, которые в Х веке основали собственное герцогство на территории современной Северной Франции.

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Дата
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