Испытали самое мощное в мире оружие

Результат испытания устройства Gadget 16 июля 1945 года зафиксировали с помощью фотоаппарата Фото: wikipedia

16 июля 1945 года в американском штате Нью-Мексико испытали первую в мире ядерную бомбу. Удачный взрыв стал результатом 28-месячной работы над Манхэттенским проектом.

Проект координировался из штаба Северного атлантического дивизиона инженерного корпуса армии США, располагавшегося на Бродвее у нью-йоркской мэрии. К сотрудничеству по изготовлению самого мощного оружия массового поражения привлекли более 30 различных исследовательских и производственных центров, ученых из США, Великобритании и Канады. Проектом руководили американский физик Роберт Оппенгеймер и генерал Лесли Гровс.

Основная работа осуществлялась в трех секретных научных местах, защищенных от внезапного нападения Германии или Японии. Центры действовали в Оук-Ридж штата Теннесси, в Генфорди штата Вашингтон и в Лос-Аламосе штата Нью-Мексико. Первое место обеспечивало большое количество дешевой электроэнергии, необходимой для обогащения урана. Второе давало доступ к огромному количеству воды для охлаждения реакторов, что производили плутоний. Лос-Аламосскую национальную лабораторию использовали во время заключительной фазы сбора бомб.

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Первое испытание по предложению Оппенгеймера получило кодовое название Trinity. Название ученый выбрал потому, что вдохновлялся поэзией английского поэта Джона Донна (1572-1631). Испытания решили провести на полигоне Аламогордо в пустыне Йорнада-дель-Муэрто, Нью-Мексико. Ядерное устройство получило неофициальное название Gadget. Имело ту же конструкцию, что и бомба "Толстяк", которую сбросят 9 августа 1945-го на японский город Нагасаки.

Gadget подняли на 30-метровую вершину собранной инженерами стальной башни. Ученые решили, что детонация на такой высоте могла бы лучше продемонстрировать, как будет вести себя оружие при сбросе с бомбардировщика. Также, по их подсчетам, детонация в воздухе должна была максимизировать энергию, приложенную непосредственно в необходимое место, и вызвала бы меньше ядерных осадков.

16 июля, в 5:29 утра, бомба взорвалась с энергетическим эквивалентом в 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. Оставила за собой кратер из радиоактивного стекла шириной в 76 м. Ударную волну люди ощутили на 160 км, а грибовидное облако достигло 12 км в высоту. В отдаленных районах обычным людям сообщили, что произошел взрыв магазина с боеприпасами.

Оппенгеймер признался, что в момент взрыва ему пришли в голову слова из Бхагавадгиты, части индийской Махабхараты: "Если бы на небе вместе взошли сотни тысяч солнц, их свет мог бы сравниться с сиянием, исходившим от Верховного Бога. Я - Смерть, великий разрушитель миров, несущий гибель всему живому".

В сентябре 1949 г. стало известно, что в СССР создали атомное оружие. Это вызвало панику в Вашингтоне. В большой спешке приняли план "Троян". Его цель в случае опасности - сбросить 300 атомных бомб и десятки тысяч тонн обычных на 100 советских городов. План проверили на штабных тренировках. Выяснилось, что он может быть выполнен на 70%. Потери составили б не менее 55% бомбардировщиков. От плана отказались.