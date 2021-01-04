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Искусствоведа расстреляли за отказ подписать акт на снос церкви

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Искусствоведа расстреляли за отказ подписать акт на снос церкви
Мемориальную доску Николаю Макаренко установили на стене Михайловского Златоверхого собора Фото: wikimedia

Украинского археолога и искусствоведа Николая Макаренко чекисты расстреляли в Томске 4 января 1938 года. Из Украины мужчину выслали за 4 года до того за отказ подписать акт на снос старинного киевского собора.

Николай Макаренко родился в 1877 году в селе Москаливка - сейчас Роменского района Сумской области. Высшее образование получил в Петербургском Археологическом институте. После работал в Эрмитаже.

В 1918 году получил гражданство УНР и поселился в Киеве. Работал в составе многочисленных комиссий по сохранению культурного наследия. Исследовал украинские соборы и монастыри. Принимал участие во многих раскопках, в частности древнегреческого полиса Ольвия. Писал научные работы по художественному наследию Тараса Шевченко, разведки с украинской археологии. В 1920 году его назначили директором музея Искусств ВУАН - теперь Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко.

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В немилость к советской власти попал в 1934 году. Тогда столицу УССР перенесли из Харькова в Киев. Новые административные здания решили построить на месте Михайловского Златоверхого собора. Среди нескольких проектов выбрали именно тот, который предусматривал полное уничтожение храма и его сооружений. Предложения Николай Макаренко и российского историка искусства Дмитрия Айналова сохранить хотя бы древнюю часть собора игнорировали - демонтировали и сохранили лишь мозаики, которые передали в Эрмитаж. В конце-концов, после запугиваний украинских ученых, Макаренко стал единственным из них, кто отказался подписать акт на снос собора.

За отказ его сослали на 3 года в Казань. Через несколько лет там его арестовали и посадили в Томскую тюрьму №2. В 1937 году, во времена Большого террора, его арестовали повторно. Смертный приговор без права обжалования вынесла тройка НКВД. Его исполнили в тюрьме, а место захоронения искусствоведа скрыли.

Николая Макаренко реабилитировали постановлениями Верховного суда Татарской АССР в 1960 году.

Михайловский Златоверхий собор в Киеве закончили строить 17 октября 1113 года.

В 1093 году на киевский княжеский престол взошел Святополк ІІ Изяславич (1050-1113). Вместо старой деревянной церкви построил каменную, украсил ее мрамором, мозаикой и драгоценными иконами.

Эта церковь была в то время единственной в Киеве, которая имела золотой купол и поэтому получила название Золотоверхой. Стены собора украшали мозаики и фрески. Автором практически всех мозаик Михайловского собора считают древнерусского художника, монаха Киево-Печерского монастыря Алимпия.

Величайшей святыней стали мощи святой великомученицы Варвары, привезенные в Киев женой князя Святополка - Варварой. В 1240 году храм ограбили и частично уничтожили орды хана Батыя.

Богдан Хмельницкий за свой счет восстановил позолоту на центральном куполе храма. В 1718-м гетман Скоропадский устроил в главной церкви новый иконостас.

В 1919 году церковные ценности конфискованы и разграблены большевиками, жилые помещения монастыря стали общежитиями.Фрески вывезли в Россию.

В 1934 году Михайловский Златоверхий собор, колокольня и часть других сооружений монастыря снесли.

Собор восстановили через 60 лет, открыли в конце мая 1998. Фрагменты фресок, которые хранились в Эрмитаже, переданы Украине.

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Дата
04
января

Искусствоведа расстреляли за отказ подписать акт на снос церкви

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