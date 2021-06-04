Интерактивные экраны и восстановленный кабинет микробиолога - открыли инновационный музей

Фото: "Тексти"

В Городке Хмельницкой области официально открыли обновленный историко-краеведческий музей.

Заведение теперь называется "Городок-музей", или G-Museum. В музее установили интерактивные экраны и мониторы, аудио и видеосистемы и другое новейшее оборудование, сообщают "Тексти".

Городокский краеведческий музей создали 6 июня 1969 года. Сначала здесь было несколько сотен экспонатов. Коллекцией занимались местные краеведы на энтузиазме и в свободное от основной работы время. Под музей выделили две комнаты в доме культуры. В 1971 году коллекция-выставка получила статус "Народного музея". Но и тогда все держалось на энтузиазме и никак не оплачивалось. И фонды музея активно увеличивались.

В 1993 году музей получил собственное помещение. Первым директором и единственным штатным сотрудником стал краевед Иван Лаха. Значительную работу по художественному оформлению музея выполнил художник Леон Радюк. Экспозицию, посвященную природе и геологии края, подготовил естествоиспытатель, ботаник и эколог Александр Кльоц. 3 декабря 2002 музей получил статус государственного учреждения.

Пенсионерка Нонна Пащенко передала музею коллекцию старинных вещей. Она собирала их с конца 1950-х годов. Артефакты она преимущественно поднимала с пашни в местах древних поселений. При прокладке мелиоративной траншеи она из-под ковша экскаватора достала комплекс погребальной посуды черняховской культуры. Ее находки можно увидеть в музее и сегодня. Женщина решила не продавать их, а передать людям.

Проект сооружения музея выполнили с ошибками и без учета особенностей склона и скользких лессовых грунтов. Строители работали некачественно. Через некоторое время здание начало соваться, стены покрылись трещинами, крыша начала протекать.

В 2012 году ситуация с музейным помещением заинтересовала уроженца Городоччины, доктора медицины и бизнесмена Николая Гуменюка. Он решил за свой счет полностью обновить музей. Для проекта важной была фигура микробиолога Сергея Виноградского. Он вместе с Пастером, Кохом и Мечниковым является одним из четырех столпов, на которых появилась современная микробиология. Виноградский был дедичем Городка и окрестностей. Много сделал для развития и процветания города.

"Для меня в первую очередь этот музей - дань уважения знаменитому земляку, которого я искренне считаю своим учителем. Виноградский в своих дневниках неоднократно писал, что мечтает превратить Городок в богатый и процветающий город, и делал немало шагов для осуществления этого плана. К сожалению, всему помешал приход к власти большевиков. Создание музея - это частичное воплощение мечты Сергея Николаевича", - говорит Гуменюк.

Значительная часть экспозиции музея посвящена Виноградскому. По фотографиям воссоздали его лабораторию в институте Пастера. Установили восковую фигуру ученого.

В 2018 году завершили строительство нового музея. От старого здания осталось примерно 5%. После этого начались внутренние работы, разрабатывали подходы к экспозиции. Привлекли Мастерскую музейных проектов Александра Антонца.

Сейчас обновленный "Городок-музей" занимает помещение общей площадью в 1,3 тыс. кв. м. Там установили более тысячи экспонатов. Еще несколько тысяч хранятся в фондах.

"Этот уникальный музей для нашего города - не только повод для гордости, но и большая ответственность. Подобные заведения в Украине редко бывают хотя бы просто самоокупаемыми. Но мы прекрасно понимаем, что не все измеряется деньгами, и есть вещи, на которых не стоит экономить. Народ без прошлого не имеет будущего. К тому же структура музея позволяет ему стать одним из главных центров культурной, образовательной и научной жизни не только города, но и области. В общине также планируется активно развивать туризм - на Городоччине есть что показать и на что посмотреть. Музею здесь отводится не последняя роль. Поэтому расходы на его содержание вернутся если не прямо, то косвенно", - говорит городской голова Городка Неонила Андрейчук.

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Она добавила, что экспозиция и фонды музея пополнять. В июне по инициативе и на средства общины в городе проведут археологические исследования. Археологи будут определять время основания города. Сейчас удалось выяснить, где именно когда стоял до недавнего времени неизвестное историкам древнерусское городище. На его месте вырос Городок. Речь идет ориентировочно о XIII в. Но город может быть еще старше. Первое письменное упоминание о Городке датируют XV в. В поселке ожидают, что археологи не только узнают больше об истории города, но и пополнят музей экспонатами.

Центральный государственный архив-музей литературы и искусства создал 3D-экскурсию мемориальной комнатой режиссера Александра Довженко. Онлайн-экскурсия позволяет осмотреть комнату и прочитать информацию об отдельных экспонаты.