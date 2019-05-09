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четверг, 09 мая 2019 10:04

Институт нацпамяти хочет изменить даты основания городов

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Институт нацпамяти хочет изменить даты основания городов
"Украинские города старше, чем заявляла имперская Россия" - Вятрович. Фото: day.kyiv.ua

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович будет работать над изменением даты основания некоторых украинских городов.

Россия утверждает, что украинцев никогда не было и все города на юге появились из-за Российской империи, рассказал он в интервью Громадскому.

"Датировка таких городов как Днепр или Одесса абсолютно привязана к временам Российской империи несмотря на то, что то же Днепр, та же Одесса имеют гораздо более длинную историю существования до появления там империи", - сказал Вятрович.

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Ученый не предлагает зачеркнуть страницу истории об учреждении населенных пунктов императрица или царями, а хочет их исследовать.

На учтонення журналиста, как, так если дата основания города является четким фактом.

"А если есть факт, что Одесса на 300 лет старше? Однако мы определяем создания Одессы с конца 18 века, от Екатерины, то очевидно, что нам надо будет говорить об определенном передатировке. Если будет факт, что тот или иной населенный пункт создан именно во времена империи каким российским военачальником - окей, пусть остается", - ответил Вятрович.

Измаил в современной Одесской области основано в XVI в. Голландский ученый, специалист по средневековой истории Османской империи Мехмет Тютюнджи, который сейчас работает в Измаиле, привез документы с этой информацией из турецких архивов.

Документы свидетельствуют об основании города 1589 и содержат информацию о первых годах его существования.

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