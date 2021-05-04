Индийского проводника выпустили из тюрьмы

Махатма Ганди стал духовным лидером нации и возглавил сатьяграху - ненасильственный поход против британских властей и законов. Фото: https://www.flickr.com

Индийского проводника Магатму Ганди 6 мая 1944-го британцы выпустили из тюрьмы. Организовал марши протеста против власти Британской империи, колонией которой была в то время Индия.

Могандас Карамчанд получил юридическое образование в Лондоне, разговаривал на трех языках. Вернувшись в Индию, сформулировал главный принцип этой борьбы: ненасильственное сопротивление за независимость Индии. Махатма Ганди стал духовным лидером нации. Возглавил сатьяграху - ненасильственный поход.

Соль производили на западном побережье Индии более 5 тыс. лет крестьяне. Британское правительство приняло закон о соли. Государственные компании могли ее производить и продавать, все остальные - заплатив огромный налог. Сотни тысяч бедных индусов потеряли работу.

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Махатма Ганди и 79 его сторонников протестовали против монополии британского правительства на соль. После Соляного похода Ганди в Индии началась кампания неповиновения. В больших городах проходили многотысячные демонстрации за независимую Индию. В ночь на 5 мая наряд полиции арестовал Ганди, а затем - 60 тыс протестующих. Акции гражданского неповиновения продолжались полгода. Марш, после которого арестовали Ганди и еще 60 тыс. индийцев, сделал его известным на весь мир.

С началом Второй мировой войны Ганди вернулся в политику и призвал Индию к сотрудничеству с британцами в обмен на будущую независимость. В 1942-м запустил движение "Оставьте Индию", который призывал к полной независимости. Он и другие лидеры сидели в тюрьме из-за этого в 1944-м.

1945 годо власти в Лондоне пришло новое правительство, и начались переговоры о независимости. Ганди стремился к единой страны, но "Мусульманская лига" не согласилась. После длительных переговоров Великобритания создала два независимых государства - Индию и Пакистан 15 августа 1947-го. Вскоре между индуистами и мусульманами вспыхнула кровавая война.

Индийская монахиня Тереза ​​7 октября 1950-го получила разрешение Ватикана создать в Калькутте собственную конгрегацию, которую Ватикан сначала назвал епархиального Конгрегацией епархии Калькутты - позже Орденом Милосердия.