Имеем уникальный шанс завершить декоммунизацию

Доклад о культе личности Сталина зачитали в конце съезда Фото: csdfmuseum.ru

14 февраля 1956 года в Москве начался XX съезд ЦК КПСС. Стал первым после смерти Иосифа Сталина. На нем тогдашний лидер партии Никита Хрущев сделал доклад о культе личности. Он дал старт либерализации общества.

"Хрущев не собирался разрушать систему. Он был, возможно, последним руководителем СССР, который искренне верил в коммунизм и собирался строить его дальше. Взялся доказывать, что весь негатив советского строя - следствие негативных черт характера Сталина и отступлений от марксистско-ленинского понимания личности в истории. Хотел отделить преступления Сталина от достижений социализма. Подобно как во Франции 1794-го, для остановки якобинского террора его соучастники положили под гильотину Робеспьера. Затем перевели всю ответственность на него. Хрущев и его сторонники сделали то же самое, чтобы отбелить свои фигуры. Правда Хрущев сделал это с мертвым вождем. А потом вынес тело из мавзолея и закопал под кремлевской стеной ", - рассказывает историк Ярослав Секо.

Никита Хрущев отвергал "плохого Сталина", но в противовес ему ставил "хорошего Ленина".

"Развенчание культа личности Сталина происходило одновременно с укрепления культа Ленина и это восприняли положительно. До Революции достоинства почти в каждом населенном пункте стояли памятники "вождю пролетариата". Это инерция XX съезда", - говорит историк.

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Докладывая, Никита Хрущев говорил о произволе Иосифа Сталина относительно партаппарата, об ошибках во время войны с Германией, которые привели к значительным человеческим жертвам. Частично вспомнил о ГУЛАГе и депортациях.

"Ограниченность была общей чертой этого доклада. По словам историка Станислава Кульчицкого, доклад Никиты Хрущева скорее маскировал, чем изображал настоящую картину прошлого. Многие преступления Хрущев считал правильными действиями. Сталинский курс не подвергался фундаментальноу пересмотру. С другой стороны, не говоря о многочисленных преступлениях, фактом самого доклада Хрущев остановил систему массового террора жертвами которого стали миллионы советских граждан. Наверное, большего он сделать просто не мог и не хотел ", - считает Ярослав Секо.

Выступление Никиты Хрущева начало частичную либерализацию режима.

"Доклад о культе личности был о том, как достичь коммунизма без Сталина. Мы в Украине этот дискурс переросли. И сегодня говорим о завершении декоммунизации. Дискутируем о том, о чем что Хрущев не мог сказать на ХХ съезде, или промолчал. Поэтому имеем уникальный шанс по настоящему закрыть ХХ съезд".

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5 марта 1953 года умер советский диктатор Иосиф Сталин. 1 марта на Ближней даче один из охранников обнаружил, что Сталин лежит на полу своего кабинета в нижней рубашке и брюках. У диктатора случились кровоизлияние в мозг и паралич правой стороны тела и языкового центра. 2 марта к нему прибыла группа врачей. 4 марта официальные СМИ объявили о болезни Сталина. 5 марта, в 21 ч. 50 мин., он умер. В СССР существовал культ личности Сталина, и известие о его смерти шокировало людей. 6 марта в Колонном зале Дома Союзов в Кремле устроили похороны. Сталин лежал в гробу на высоком постаменте среди красных флагов и ветвей ели. В изголовье Сталина поставили огромный герб СССР.