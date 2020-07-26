Художник выстрелил себе в грудь

Портрет "Ван Гог, который рисует подсолнухи" художник Поль Гоген (1848-1903) нарисовал 1888 во французском городке Арль. Изобразил вторая за работой. фото gettyimages

Голландский художник Винсент ван Гог вечером 27 июля 1890-го в городке Овер-сюр-Уаз, в 30 км от Парижа, достал револьвер и выстрелил себе в грудь. Тяжело ранен, вернулся к арендованного дома. За несколько дней умер.

Сын голландского пастора Винсент ван Гог пытался, как и отец, проповедовать. Однако все его считали чудаком - церковное руководство выгнали парня. Винсента взял на работу в лондонскую галерею родного дядя. Рисовал, пробовал разные стили и направления, вступил в художественную Академию в Антверпене. Стиль слишком необычен - в технике "импасто". Художник наносил толстый слой краски на картину, создавая рельеф.

Работ ван Гога никто не покупает, он недоедает - покупает только хлеб, кофе и табак. В 34 года его поражает цинга, все деньги тратит их на подругу- проститутку. От нее художник подхватил гонорею и сифилис.

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Он лечил венерические заболевания мышьяком и нередко терял самоконтроль. Ван Гог переехал во Францию, там увлекся импрессионистами. В городке Арль на юге Франции более года рисовал картины. Ища "жизнь в цвете" написал картины "Цветущая слива", "Мост Ланглуа", "Долина Ла-Кро", "Ночное кафе". Впоследствии туда приезжает художник Поль Гоген. Они то дружат, то ссорятся. После очередной ссоры Винсент отрезал себе бритвой часть левого уха. Его поместили в больницу, врачи поставили диагноз "острая мания с общим бредом".

После выписки Винсент ван Гог утверждал, что чувствовал себя полностью здоровым. В первые две недели он написал восемь картин, половина из которых - натюрморты с цветами - ирисами и подсолнухами.

29 июля художник Винсент ван Гог в 1.30 умер от эпилептического припадка и ранения. До последнего держал руку брата. Тело положили на бильярдный стол, а по стенам повесили его картины. Похоронили на местном кладбище в Овере. Винсент ван Гог создал около 800 картин и более 900 графических работ. Слава к нему пришла после смерти. Сейчас считается одним из самых дорогих художников мира.

Пистолет, из которого застрелился художник Винсент ван Гог, продали 19 июня на аукционе Drouot в Париже за € 162 тыс. Лот описали как "самое известное оружие в истории искусства". Имя нового владельца не назвали.