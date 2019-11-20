Художник стал миллионером

В Париже открыли первую выставку Сальвадора Дали. Фото: www.vintag.es

В Париже открыли первую выставку художника-сюрреалиста 25-летнего Сальвадора Дали 20 ноября 1929 года. Через несколько лет Сальвадор Дали становится популярным художником и миллионером.

Талант Сальвадора к рисованию проявился в достаточно юном возрасте. Уже в четырехлетнем возрасте он с удивительной для такого маленького ребенка старанием пытался рисовать. Первую свою картину Сальвадор Дали нарисовал, когда ему было шесть.

В 1929 году картины Сальвадора Дали стали приносить ему известность, решил принять участие в выставке. В центральной галерее Гоеманса выставили 11 работ художника, среди них: "Портрет Поля Элюара", "Загадка желания", "Великий мастурбатор". На картине "Святое сердце" есть надпись: "Иногда я ради удовольствия плюю на портрет своей матери". После выставки родители Далее лишают сына наследства.

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Дали влюбился в женщину - Елену Дьякову или Галу. В то время она была женой писателя Поля Элюара, но отношения ее с мужем к тому времени уже были прохладными. Гала стала музой, вдохновением гения Дали. Среди самых известных полотен - "Постоянство памяти" с необыкновенно мягкими, часами, которые расплываются.

В 1940 году Дали бежал из занятой нацистами Франции, эмигрировал в США. Он написал книгу "Тайная жизнь Сальвадора Дали". Ближе к 80-м годам у Дали начались проблемы со здоровьем. Умер 23 января 1989 года. Его тело забальзамировали, по его просьбе, и в течение недели он лежал в музее в Фигерасе. Сальвадора Дали похоронили в центре его музея под плитой, нет никаких отметок.

Сальвадор Дали - каталонский художник, скульптор, гравер, писатель, один из величайших сюрреалистов ХХ века. Неизменными темами его творений были разрушение, бренность, смерть и мир сексуальных переживаний человека.