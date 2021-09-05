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понедельник, 06 сентября 2021 08:21

Художник нарисовал грядущую войну

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Художник нарисовал грядущую войну
Пабло Пикассо всего за 3 недели создал картину, в котором передал ужас войны. Фото: https://artdoart.com

Картину "Герника" испанского художника Пабло Пикассо (1881-1973) 6 сентября 1981-го решили передать в мадридский музей "Прадо" с США.

Воздушная бомбардировка баскского города Герника во время гражданской войны в Испании осуществили по приказу правительства Франсиско Франко. Его союзники: комендальський легион немецкого Люфтваффе и итальянский авиационный легион 26 апреля 1937-го без всякого предупреждения провели 3-часовое бомбардировки Герники. Хотя формальной целью атаки был соседней городов, в Гернике погибло до 1650 жителей и около 900 были ранены.

Это осудило все мировое сообщество. Трагедия вдохновила испанца Пабло Пикассо на создание картины. "Герника" показывала страдания гражданского населения во время войны. Пикассо всего за 3 недели создал большое полотно, в котором передал ужас войны и негуманного отношения человека к себе подобным.

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На картине слева стоит бык с широко раскрытыми глазами над женщиной, которая тоскует по мертвым ребенком на руках. В центре картины изображена лошадь пронизаная копьем. Центральным фокусом картины большая зияющая рана в боку коня.

Опасаясь нацистской оккупации Франции, Пикассо занял полотно Музею современного искусства в Нью-Йорке. После Всемирной выставки, картина совершила кругосветное путешествие, привлекая внимание к гражданской войне в Испании. После смерти генерала Франсиско Франко "Герника" отправилась в Испанию. Вопреки воле Пикассо, желавшего, чтобы полотно украшало стены музея Прадо, картина была перенесена в Национальный музей искусств королевы Софии.

В Париже 17 марта 1901-го началась посмертная выставка работ голландского живописца Винсента ван Гога. Экспрессивные картины стали сенсацией в художественном мире.

При жизни ван Гог выставлял лишь несколько работ в Париже и Брюсселе, однако не получил должного признания. Слава к нему пришла лишь после парижской выставки.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
06
сентября

Художник нарисовал грядущую войну

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