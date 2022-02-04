Храм, мечеть, музей и снова мечеть: как менялось назначение Айя-Софии

С 1934 года памятник Стамбула был музеем, согласно завещаниям Мустафы Кемаля Ататюрка. Фото: Reuters

Президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк 5 февраля 1935-го подписал указ о создании музея Айя-София и выселении из здания мечети.

В столице Византийской империи в 532 году начали строительство константинопольского храма святой Софии. Собор возвели на самом высоком месте холма, где в античные времена стоял акрополь древнегреческого города Византии. Зодчие применили уникальные к тому времени технологии – в цемент добавляли масло для прочности, известь готовили на ячменной воде. Стены строили из особых облегченных кирпичей, уменьшавших тяжесть огромного купола. На них были оттеснены слова: "Да поможет Господь".

Строили Святую Софию всей империей. Проект поглотил три годовых дохода Византии: со всех концов империи доставлялись мраморные глыбы, золото, серебро, слоновая кость, жемчуг, драгоценные камни для украшения. Для престола ювелиры сделали особый сплав из золота, серебра, толченого жемчуга и драгоценных камней. Храм в высоту достигал 55 м, что в те времена считался почти небоскребом, Купол диаметром 33 м стоял на четырех мощных колоннах высотой 23 м. Само строительство длилось 5 лет, 10 месяцев и 10 дней. Собор назвали в честь Святой Софии, вдовы-мученицы.

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Около 1000 лет собор оставался символом христианства. Последняя литургия в нем началась 28 мая 1453 года и продолжалась всю ночь. Утром в собор ворвались янычары султана Мехмеда II, захватившие Константинополь. Мехмед II приказал превратить собор в мечеть. К нему пристроили 4 минарета и он превратился в Мечеть Ая-София.

Основатель современного турецкого государства Кемаль Ататюрк превратил собор в музей, а ЮНЕСКО включило его в список Всемирного наследия. В 2020-м президент Турции Рджеп Тайип Эрдоган снова превратил музей в мечеть. Против выступили многие страны и церкви. Решения турецких властей раскритиковали ЕС, США, Германия, Всемирный совет церквей и Папа Римский. 24 июля впервые за 86 лет в соборе совершен намаз. Участвовал сам Эрдоган.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил превратить в мечеть церковь Христа Спасителя в Стамбуле. В этом византийском храме с 1948 действует музей. Это второе решение решения турецкого лидера за последнее время. В первой половине июля он превратил в мечеть собор святой Софии. С 1934 года памятник Стамбула был музеем, согласно завещаниям основателя светского Турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка.