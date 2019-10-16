Хотели уничтожить, но передумали - советскую мозаику перенесли в музей

В Чернигове спасли мозаику. Фото: 0462.ua

В Чернигове мозаичное панно "Материнство" переместили из роддома в Черниговский областной художественный музей имени Галагана.

Мозаику создал заслуженный художник Украины Евгений Павлов в 1989 году. Панно демонтировали перед термоизоляцией стен, сообщает newch.tv.

Сначала мозаику планировали уничтожить. В Управлении культуры и туризма города заявили, что она не имеет исторической и культуры ценности. Против этого выступила инициативная группа, которую поддержала жена Павлова.

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Музейщики вместе с волонтерами разгрузили детали мозаики и перенесли их на место хранения.

Во Львове создадут открытый реестр исторических мозаик. Исполком горсовета принял такое решение после того, как компания ООО "Компания Риэл-Эстейт Групп" при строительстве торгового комплекса уничтожила мозаику художника Владимира Патыка на магазине "Океан" на ул. Владимира Великого.