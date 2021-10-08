Хмельницкий победил поляков под Львовом

Летом 1655-го гетман Хмельницкий пошел походом на польские замки на Западную Украину. Фото: http://www.kray.org.ua

Войско гетмана Богдана Хмельницкого 9 октября 1655-го одержало победу над войском Речи Посполитой в битве под Городком возле Львова.

Летом 1655-го гетман Хмельницкий пошел походом на польские замки на Западную Украину. Вместе с ними ушли и небольшие части московского войска. Польским войском командовал коронный гетман Речи Посполитой Станислав Потоцкий. Ему пришлось отступить с войском сначала под Львов, а потом в город Городок. 26 сентября по Львова со своим войском подошел Богдан Хмельницкий. Проведя разведку, направил часть войска под командованием Миргородского полковника Григория Лесницкого под Городок. Всего было около 40 тыс. военнослужащих.

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Потоцкий расположился в укрепленном лагере в болотистой местности и ожидал подкрепления, оно должно поступить из Польши. Запорожцы встретили поляков плотным огнем из ружей, что заставило последних отступить. Ударив с флангов, украинцы и россияне завершили разгром противника, а затем еще 20 км преследовали его.

В результате битвы победители захватили польский обоз, бунчук, значительное количество пленных и самого Потоцкого. Поражение поставило Польшу перед угрозой окончательного разгрома. Союзникы начали осаду Львова.

Войско Богдана Хмельницкого вместе с татарами 8 октября 1648 начали первую осаду Львова, который тогда принадлежал Речи Посполитой. Тогда как раз шла Освободительная война украинского народа под предводительством Хмельницкого против польского господства. Более 100 тыс. казацкого и татарского войска, а также вооруженных крестьян были решительно настроены разграбить Львов. Предмещане убежали за стены города, женщины с детьми скрылись в храмах и монастырях.